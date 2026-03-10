Megan Markl u prazničnom specijalu svog serijala na Netfliksu

Na Međunarodni dan žena, Megan Markl podelila je na Instagramu fotografiju sa ćerkom Lilibet Dianom. Vojvotkinja od Saseksa držala je devojčicu u naručju i ljubila je dok su uživale u pogledu na okean.

„Za ženu kakva će jednog dana postati...“, reči su koje je posvetila svojoj ćerki, a zatim je navela i da je autor fotografije princ Hari, odnosno „Papa Sussex“.

Dok su neki pratioci objavu doživeli kao dirljivu posvetu ćerki, drugi su u njoj videli priliku za novu kritiku upućenu vojvotkinji. Megan u poslednje vreme sve češće naglašava prezime Saseks, što je ponovo pokrenulo rasprave o njihovom odnosu prema kraljevskoj tituli.

Kritičari su podsetili da su se Megan i Hari još 2020. godine povukli iz kraljevskih dužnosti i preselili u Sjedinjene Američke Države, gde su želeli da započnu mirniji i privatniji život. Upravo zato neki smatraju kontradiktornim to što vojvotkinja u javnim nastupima često naglašava povezanost sa titulom Saseks.

Rasprava se dodatno rasplamsala i zbog njenog projekta na Netflixu, „With Love, Meghan“, u kojem je takođe više puta isticala da je „Saseks“ postalo porodično prezime kojim se služe u svakodnevnom životu.

Dok jedni smatraju da je reč o sasvim prirodnom načinu na koji opisuje svoju porodicu, drugi joj zameraju što, uprkos odlasku iz kraljevske porodice, i dalje koristi titulu koja je neraskidivo povezana sa britanskom monarhijom i na osnovu nje gradi svoj brend i monetizuje poslovne projekte.

