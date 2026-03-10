Slušaj vest

Legendarni Čak Noris danas slavi 86. rođendan. Obeležila ga je uloga Kordela Vokera u seriji "Voker, teksaški rendžer" koja se prikazivala osam godina, s Noris je postao i internet senzacija 2005. godine.

Karlos Rej Čak Noris rodio se 10. marta 1940. godine u mestu Rajan u Oklahomi. Njegov otac je bio alkoholičar i zbog toga često nije bio kod kuće. Čaka i dvojicu mlađe braće je podigla majka Vilma.

U galeriji pogledajte fotografije Čaka Norisa:

Čak Noris

Ratnom vazduhoplovstvu SAD Noris se pridružio 1958. godine i tada je poslat u bazu u Južnoj Koreji, gde je počeo da trenira korejsku borilačku veštinu Tang Soo Do. Kada se vratio u SAD 1962. godine, otvorio je nekoliko karate škola. Šest puta je bio svetski prvak u tom sportu, a 1972. godine upoznao je Brusa Lija, s kojim je glumio u filmu "Na zmajevom putu".

Kasnije je Noris upisao i časove glume, te ga je najviše obeležila uloga Kordela Vokera u seriji "Voker, teksaški rendžer".

Međutim, Norisa je u istoriji pop kulture obeležilo još nešto, popularni "Chuck Norris facts", satirične "činjenice" o njemu koje su postale internet fenomen.Radi se, naravno, o apsurdnim preuveličavanjima njegove snage, sposobnosti i maskuliniteta.

"Chuck Norris facts" pojavile su se na forumima stranice "Something Awful" 2005. godine. Na tim forumima su korisnici prvo sličnu stvar radili za glumca Vina Dizela, a nakon što je Konan O'Brajen u svojoj emisiji ispričao nekoliko šala o Čaku Norisu, odnosno Vokeru, teksaškom rendžeru, korisnici foruma su prihvatili Čaka Norisa kao svoju novu temu.

A šta je sam Čak Noris rekao na to? U svojoj objavi na zvaničnoj internet stranici, Noris je poručio kako su neke šale zaista smešne i da se trudi da njednu od njih ne shvati lično. Dodao je i kako se nada da će te neistinite "činjenice" ipak navesti ljude da istraže nešto više pravih činjenica o njemu.

U galeriji ogledajte fotografije Čaka Norisa s njegovom prvom suprugom, koja je nedavno preminula:

Čak Noris sa prvom suprugom Dajan Holoček

Međutim, izgleda da i nije baš bio sasvim u redu s tim da se drugi bogate na njegov račun. Kada je 2007. izdata knjiga "Istina o Čaku Norisu: 400 činjenica o najvećem čoveku na svetu", Noris je podigao tužbu protiv izdavača zbog toga što su njegovo ime, bez pristanka, koristili u svrhu bogaćenja, a u tužbi je bilo navedeno i narušavanje prava na privatnost. Kasnije je ipak odustao od tužbe.

Već godinu dana kasnije Noris je odlučio da šale pretvori u zaradu i 2009. godine je izašla "Zvanična knjiga činjenica o Čaku Norisu", čiji je sam Noris koautor.

A ima li najdražu "činjenicu" o sebi? Naravno da ima. Noris je u jednoj emisiji čitao neke od šala, i otkrio koja mu je najdraža: - Ljudi su hteli da stave lice Čaka Norisa na Maunt Rašmor, ali kamen nije bio dovoljno čvrst za njegovu bradu - rekao je, prenosi 24sata.hr.

