Glumci Stojan Đorđević i Andriana Gavrilović razveli su se posle skoro deset godina braka.

Njih dvoje publika najbolje poznaje iz popularne serije „Igra sudbine“, u kojoj je Stojan tumačio lik Vida Zalada, dok je Andriana igrala Anđu Đorđević.

Prema navodima izvora bliskih paru, razvod se dogodio krajem prošle godine, ali o tome nisu javno govorili.

„Stojan i Andriana su se razveli krajem prošle godine. Nisu se oglašavali u javnosti povodom toga, a za njihov razlaz znali su samo porodica i najuži krug prijatelja i kolega. Njih dvoje imaju dvoje divne dece i zbog toga su odlučili da ostanu u prijateljskim odnosima“, rekao je izvor za Informer.

Promena prezimena na društvenim mrežama

Nakon razvoda Andriana je na svom Instagramu uklonila prezime Đorđević i ponovo počela da koristi svoje devojačko prezime Gavrilović.

Ipak, zajedničke fotografije sa bivšim suprugom nije obrisala, pa se one i dalje mogu videti na njenom profilu.

Zajednički projekti na televiziji

Osim u seriji „Igra sudbine“, Andriana i Stojan su zajedno igrali i u seriji „Zakopane tajne“, čiji je scenario napisao Žarko Jokanović.

Tokom braka dobili su dvoje dece – sina 2015. godine i ćerku 2018. godine.

Posao često uticao na privatni život

Stojan Đorđević je ranije govorio o tome koliko im je glumački posao zahtevan i koliko utiče na porodični život.

„Privatni život nam ispašta zbog posla, jer snimanja traju zaista dugo. Dešava se da klince odvedemo ujutru u vrtić i vidimo ih tek uveče kada se vratimo kući, a i kada dadilja ode, oni u to vreme uveliko spavaju. Najteže nam pada to što ne možemo više da im se posvetimo, da se igramo i družimo onoliko koliko bismo želeli, ali takav nam je posao i tako mora da bude“, rekao je glumac svojevremeno za medije.

Deo poznate klase Fakulteta dramskih umetnosti

Stojan Đorđević bio je deo jedne od najpoznatijih generacija Fakulteta dramskih umetnosti.

U istoj klasi studirali su i Miloš Biković, Jelisaveta Orašanin, Tamara Dragičević, Miljan Gavrilović, Miodrag Radonjić, Nina Janković i Anja Alač, dok je klasu vodio čuveni profesor Vladimir Jevtović.

Glumac je nedavno imenovan i za direktora drame Teatra Odeon.

