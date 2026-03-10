Slušaj vest

Pop zvezda Hilari Daf(38) je gostovala u najnovijoj epizodi emisije ,,On Purpose with Jay Shetty" gde je otkrila da ona i Hejli (41), trenutno nisu u kontaktu.

„Moja sestra i ja ne razgovaramo“, rekla je Hilari, koja je na svom novom albumu ,,luck...or something" objavila pesmu „We Don't Talk“ inspirisanu njihovim sukobom. „I mislim da sam u odraslom dobu upoznala sve više ljudi koji prolaze kroz isto iskustvo.“

„Koliko god da je bolno to podeliti, kada sam odlučila da snimim ovaj album, mogla sam da govorim samo o stvarima kroz koje sam prošla“, dodala je. „Ne bi imalo smisla snimiti album posle 10 godina ako se ne suočim sa tim kakav je zapravo bio taj period.“

„To je moja istina“, izjavila je Hilari. „I zaista sam se potrudila da kroz tekstove budem sigurna da govorim samo o svom iskustvu, znate?“

Ranjiva pesma

Muzičarka i glumica opisala je pesmu „We Don't Talk“ kao „veoma ranjivu pesmu“ i objasnila da je to što trenutno nije u kontaktu sa Hejli „veoma sirov deo njenog života“.

„Nadam se da to neće biti zauvek, ali za sada je tako“, nastavila je Hilari.

Umetnica koja stoji iza pesme „Weather for Tennis“ je ranije govorila o sukobu između nje i Hejli u februarskom intervjuu u emisiji CBS Mornings. Tada je voditelj Entoni Mejson pitao Hilari da li se nada da će njena sestra čuti pesmu „We Don't Talk“.

„Mislim da to ne bi pomoglo“, odgovorila je Hilari. „Mislim da jednostavno moram da postojim kao osoba sama za sebe i da radim ono što želim.“

Hilari Daf

Dodala je: „Nadam se da će svako ko je u situaciji u kojoj sam ja shvatiti da mora da radi ono što želi i ono što mu prija. Trebalo mi je mnogo vremena da dođem do toga i da živim na taj način — da me ne zanima kakva će biti buka oko toga i da jednostavno budem svoja.“

„Ne znam kako će ona reagovati na to“, rekla je. „Ali to je veoma lični deo mog života koji, nažalost, ne može da ostane privatan, pa mogu bar da kažem kako to izgleda iz mog ugla, kao iskustvo.“

Hilari je zaključila: „To je sve što pokušavam da uradim. Ne pokušavam da kažem ništa loše. To je bukvalno samo moje iskustvo i to je zaista sve što želim da podelim.“

Album ,,luck...or something" je objavljen u petak, 20. februara, prenosi People.

