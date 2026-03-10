Slušaj vest

Kanje Vest se u petak pojavio na sudu, a mediji pišu kako se navodno mučio, ali ne s pitanjima, nego da ostane budan dok je bio na optuženičkoj klupi na suđenju za svoju bivšu vilu u Malibuu. Reper se pojavio tokom druge nedelje suđenja na sudu u Los Anđelesu, a navodno je "više puta zevao, zatvarao oči na duge periode i ponekad se činilo kao da mu pada glava”, prenosi The Hollywood Reporter.

Kada su ga advokati ispitivali o radovima na vili, on je odgovarao: "Ne sećam se.” Vilu je, naime, projektovao japanski arhitekta Tadao Ando, poznat po svojim radovima koji uključuju arhitekturu i pejzaž, a koju je reper "uništavao” dok je pravio intervencije na arhitektonskom čudu. Kupio ju je 2021. godine za 57 miliona dolara, a prodao je tri godine kasnije s velikim gubitkom, rešivši se imanja za 21 milion dolara.

Advokat koji je zastupao tužitelja navodno se okrenuo od svedočenja i promrmljao: "Da li spava?”. Trenutak je primetio sudija koji je predsedavao, a zatim je zamolio advokata da "zaoštri malo stvari”, misleći na ispitivanje optuženog.

Suđenje, na koje je ranije stigla i njegova supruga Bjanka Ćensori, fokusira se na rad izvođača radova Tonija Saksona, koji repera tuži zbog neisplaćenih plata, nebezbednih uslova rada i nezakonitog otkaza. Sakson optužuje Vesta da ga je prisilio da živi na imanju dok je pokušavao da ostvari reperove čudne planove za kuću. Trenutno imanje nema prozore, vrata, struju ni vodovod.

Prema NBC Newsu, Kanje je hteo da kuća izgleda poput "skloništa od bombi iz 1910-ih”. "Nameravali smo da mu izgradimo neku vrstu pećine za šišmiše”, rekao je Sakson, dodajući da mu je reper rekao da želi mesto gde može da se "sakriju od Klintona i Kardašijana”.

Vest je porekao sve optužbe u podnesku iz novembra 2023, kojim je zatražio odbacivanje tužbe. Advokati repera rekli su da nije odgovoran za štetu koju je Sakson tvrdio da je pretrpeo.

