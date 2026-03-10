Slušaj vest

Joko Ono i Dali prvi put su se sreli dok je ona 1969. godine bila na evropskom medenom mesecu sa Džonom Lenonom. Mladenci su putovali iz Amsterdama u Pariz kako bi ručali sa Salvadorom u hotelu Meurice.

Upoznao ih je fotograf Robert Vitaker, koji je sredinom šezdesetih bio na turnejama sa Bitlsima i koji je svoju tinejdžersku opsesiju umetničke scene pretvorio u plodnu profesionalnu saradnju.

Salvador Dali Foto: Profimedia

O čemu je trojac razgovarao potpuno je nepoznato, ali izgleda da je Lenon ostavio snažan utisak, budući da je Vitaker zabeležio da je Dali kasnije držao fotografiju Bitlsa okačenu na zidu, prikačenu za ofinger.

Odnos Dalija i Joko nastavio se i nakon Lenonove smrti 1980. godine, ali je poprimio prilično bizaran tok. Prema Amandi Lir, legendarnoj francuskoj pevačici i glumici koja je postala Dalijeva muza nakon što su se upoznali 1965, Ono je zatražila jednu dlaku iz njegovih prepoznatljivih brkova.

Joko Ono Foto: mediadrumimages/TopFoto / Media Drum World / Profimedia

Bila je spremna da plati za tu privilegiju, što je umetnika zaintrigiralo. Ipak, Dali je oklevao. Plašio se da je Ono veštica i da bi tu dlaku mogla da upotrebi u okultne svrhe.

"Nije želeo da joj pošalje lični predmet, a kamoli jednu od svojih dlaka“, rekla je Lir u intervjuu za francuski magazin VSD 2012. godine.

"Zato me je poslao u baštu da pronađem suvu vlat trave, koju je potom poslao u lepoj kutiji."

"Cena? 10.000 dolara. "Celog života voleo je da dere ljude", rekla je Lir i dodala:

Saslvador Dali Foto: Profimedia

"Dali nije mogao da odoli kada bi mu neko mahao velikim čekom pred nosom."

Iako se cela priča ne može pouzdano potvrditi, Lirina poslednja tvrdnja teško je osporiva: Dali je voleo novac. To objašnjava zanos s kojim je prihvatao reklamne angažmane za brendove poput Iberije, Nisana, Wrigley’sa, Čupa Čupsa, Alka Seltzera i Džonson Pejnta.

VIDEO: Ukleti dvorac u Beočinu: