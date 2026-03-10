Slušaj vest

Tužna priča o najmanje dve devojke koje su navodno ubijene tokom brutalnih seksualnih odnosana ranču Džefrija Epstina u Novom Meksiku sada je bliža razotkrivanju, nakon velike policijske akcije na imanju od 7.500 jutara.

Godinama su kružile priče o tim smrtima na Zoro Ranču u malom mestu Stenli, oko 30 milja južno od glavnog grada države Santa Fea, ali identiteti devojaka nikada nisu bili poznati.

Sada su organi reda uvereni da mogu pronaći tela, ukoliko ona postoje, i utvrditi identitet preminulih devojaka.

Agenti državnog Ministarstva pravde, zajedno sa policijom i lokalnom šerifovom kancelarijom, započeli su pretragu u ponedeljak i nastavili je u utorak.

Istraga se vodi paralelno sa komisijom za utvrđivanje istine koju su lokalni zakonodavci jednoglasno osnovali prošlog meseca kako bi se otkrilo šta se tačno dešavalo na Zoro ranču.

1/5 Vidi galeriju Epstajnov ranč Zoro u Novom Meksiku u SAD Foto: US Department of Justice, screenshot YT/RedactedNews, Savannah Peters/AP

„Godinama slušamo optužbe i glasine o Epstinovim aktivnostima u Novom Meksiku, ali nažalost savezne istrage nisu uspele da sastave zvaničan zapis“, rekla je državna poslanica Andrea Romero, koja je predvodila inicijativu za osnivanje komisije i jedna je od njena četiri člana.

„Sa ovom komisijom konačno možemo popuniti praznine istražujući propuste koji su doveli do užasnih navoda o zlostavljanju i zločinima na Zoro ranču, kako bismo iz toga naučili i sprečili da se takve stvari ponovo dese u našoj državi.“

Akcija je počela samo dan nakon što su se stotine demonstranata okupile na ranču, koji je novi vlasnik preimenovao u Rančo de San Rafael.

Oni su tamo došli kako bi pružili podršku žrtvama seksualnog zlostavljanja na Međunarodni dan žena.

Portparolka Ministarstva pravde Novog Meksika Loren Rodrigez rekla je da su vlasnici - porodica teksaškog magnata za nekretnine Dona Hafinsa - dozvolili pristup za pretragu, za koju se smatra da obuhvata čitavo imanje kao i okolno javno zemljište.

Hafins je rekao da planira da ranč pretvori u hrišćansko duhovno utočište.

Džefri Epstajn Foto: New York State Division of Crimi/New York State Division of Crimi

Epstin je kupio imanje od bivšeg guvernera Novog Meksika Brusa Kinga 1993. godine. Nakon njegove smrti 2019. u zatvorskoj ćeliji u Njujorku, ranč je stavljen na prodaju za 23,1 milion dolara. Kasnije je cena spuštena na 18 miliona.

Agenti Ministarstva pravde države, zajedno sa državnom policijom i lokalnom šerifovom kancelarijom, započeli su pretragu u ponedeljak i nastavili je u utorak.

Odavno se izveštava da je Epstinov ogromni ranč u Novom Meksiku služio kao jedno od njegovih privatnih mesta za seksualno zlostavljanje i trgovinu ljudima -ali nove uznemirujuće optužbe sugerišu da se iza njegovih kapija možda dešavalo nešto još zlokobnije.

Dejli mejl takođe otkriva da novi svedoci, i muškarci i žene, sada tvrde da je finansijer koristio ovo izolovano imanje i za izvođenje medicinskih procedura bez pristanka, kako bi unapredio svoje navodno interesovanje za selektivno razmnožavanje.

„Imamo ljude koji tvrde da su bili drogirani, da su im uzimani reproduktivni organi i sperma iz tela, i da su se budili pored medicinske opreme ne znajući gde su niti šta se dogodilo“, rekla je Romero za Dejli mejl.

Romero je jedna od nekoliko zakonodavaca koji su pozvali na osnivanje državne komisije za istinu koja bi istražila potencijalna seksualna i medicinska zlostavljanja na izolovanom ranču u Stenliju, 30 milja južno od Santa Fea.

Koliko god ove priče delovale neverovatno, one podsećaju na dugo prisutne tvrdnje o Epstinovoj opsesiji eugenikom i njegovoj želji da stvori genetski „superiorniju“ decu.

Pre nego što je izvršio samoubistvo 2019. godine, osuđeni pedofil navodno je otvoreno govorio o planovima da koristi svoj ranč od 7.500 jutara kao bazu u kojoj bi oplodio više žena i stvorio sopstvenu „poboljšanu“ krvnu lozu.

1/20 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Profimedia / US Attorney Office, Butterworth / Splash / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Iako nema dokaza da je taj plan zaista sproveden, nedavni talas prijava koje pristižu državnim vlastima podstakao je pozive za široku istragu o tome šta se zaista dešavalo na imanju.

„Sve je to veoma mračno i zbunjujuće, i znam da zvuči kao teorija zavere kada to nekome pomenete“, rekla je Romero. „Ali moramo doći do istine o onome što se dešavalo u našem dvorištu.“

Epstin je kupio Zoro ranč 1993. od Brusa Kinga, trostrukog guvernera Novog Meksika.

13 kvadratnih milja visokopustinjske zemlje obuhvata luksuznu hacijendu od 26.700 kvadratnih stopa, gostinske kuće i smeštaj za osoblje, nekoliko pomoćnih objekata, vatrogasnu stanicu, konjušnice, garažu sa sedam mesta i grejanjem, staklenik za uzgoj hrane, ranč za goveda, kao i privatnu pistu, hangar i heliodrom.

Epstin je posedovao imanje sve do smrti u saveznom zatvoru u Njujorku. Njegova imovina ga je 2021. stavila na prodaju za 27,5 miliona dolara.

Cena je kasnije smanjena na 18 miliona, a ranč je 2023. prodat za neobjavljenu sumu kompaniji sa ograničenom odgovornošću koja ga je preimenovala u San Rafael Ranč, dok je identitet vlasnika ostao tajna.

„To zapravo nikoga ne treba da se tiče“, rekla je Klaudija Mardel, agentkinja za nekretnine iz Novog Meksika i samoproglašeni „komunikator sa životinjama“, koja radi za novog vlasnika i tvrdi da je vezana ugovorom o poverljivosti.

Epstin je koristio Zoro ranč kao izolovano skrovište i mesto za zabavu VIP gostiju koji su mogli diskretnije da dolaze i odlaze nego čak i na njegovom karipskom ostrvu Litl Sent Džejms kod Sent Tomasa.

U građanskim tužbama se tvrdi da je imanje posećivao i bivši britanski princ Endrju, koga je Virdžinija Đufre optužila za zlostavljanje i koja je pokazala fotografije i pisane izjave da je boravila na ranču dok je kao tinejdžerka bila žrtva trgovine ljudima između 2000. i 2002.

Postoje i nepotvrđene tvrdnje izvođača radova i novinara da su na imanju boravili Bil Klinton i druge istaknute ličnosti, iako je bivši predsednik to negirao u svom svedočenju pred Kongresom prošlog meseca.

Marija Farmer je rekla da su ona i njena mlađa sestra Eni posetile Zoro ranč 1996. godine pod izgovorom umetničkog projekta.

Marija tvrdi da ju je Epstin seksualno zlostavljao zajedno sa svojom partnerkom Gilejn Maksvel, koja je 2021. proglašena krivom za trgovinu decom u svrhu seksualnog iskorišćavanja i služi kaznu od 20 godina u saveznom zatvoru.

Eni je rekla da je imala 15 godina kada je avionom odvedena na imanje i da su joj Epstin i Maksvel rekli da „skine svu odeću i legne na sto za masažu“.

Nekoliko tužbi anonimnih tužilja takođe navodi seksualno zlostavljanje na Zoro ranču.

Epstin nije provodio toliko vremena na tom imanju kao u svojim rezidencijama u Njujorku, Floridi i na Devičanskim ostrvima.

Rene Berns rekla je za Dejli mejl da je „na prste jedne ruke mogla da izbroji“ koliko puta ga je videla dok je radila kao sobarica između 2005. i 2010.

Iako je njen poslodavac primao mnogo mladih žena, ona kaže da su izgledale starije od 18 godina i da su „tamo bile svojom voljom“.

Ako su se na imanju dešavali seksualno zlostavljanje ili medicinske procedure, kako neki tvrde, ona to nije videla.

„Znala sam da je narcis i užasna osoba“, rekla je Berns, opisujući kako je Epstin naređivao da mu piše poruke umesto da mu se obraća direktno.

„Trebalo je da budem viđena, ali ne i da govorim. Peglala sam posteljinu, nameštala krevete, ispirala njihove četkice za zube.“

„Nikada ga nisam videla da ima seks sa nekim, nikada golog, niti bilo šta što bih smatrala ilegalnim. Ali opet, nisam bila u svakom ćošku tog mesta.“

Zbog toga što zakonodavci tek treba da ispitaju nove optužbe, i da zaštite identitet uzbunjivača, nije jasno kako su tačno potencijalne žrtve bile medicinski zlostavljane.

Prema više navoda, tužioci u Novom Meksiku nisu istraživali Epstina tako temeljno kao njihove kolege u Njujorku i Floridi.

On nikada nije optužen za zločine u toj državi, niti je bio obavezan da se tamo registruje kao seksualni prestupnik.

Epstin je očigledno gledao na ranč ne samo kao na kuću za odmor i mesto za pedofiliju, već i kao na prostor za razvijanje svoje fascinacije eugenikom - diskreditovanom idejom da se ljudska rasa može poboljšati selektivnim razmnožavanjem.

Istraga Njujork tajmsa iz 2019. opisala je njegov plan da koristi ranč u Novom Meksiku kao bazu gde bi do 20 žena istovremeno bilo oplođeno njegovom spermom i rađalo njegovu decu.

Ta ideja bila je povezana sa njegovim interesovanjem za transhumanizam, kontroverznu ideju „poboljšanja“ ljudskog genetskog fonda genetskom manipulacijom.

Navodno ga je inspirisala institucija Repozitorijum za germinalni izbor, banka sperme iz 1980-ih koja je tvrdila da ima uzorke nobelovaca.

Romero se slaže da sve to zvuči „previše ludo da bi bilo istinito“, ali kaže da se ne može ignorisati sada kada su se javili ljudi sa pričama o misterioznim medicinskim procedurama i eksperimentima na ranču.

Jedna od prijava, rekla je, odnosi se na sada odraslu ženu koja tvrdi da su joj kao detetu medicinski eksperimentisali na reproduktivnim organima na Zoro ranču.

Prijave su počele da stižu od kraja oktobra, kada su Romero i drugi zakonodavci najavili plan za komisiju koja bi istražila Epstinovo predatorsko ponašanje i kontrolu nad ženama na ranču tokom decenija.

Planirano je da država izdvoji 2,5 miliona dolara kako bi se prikupila svedočenja, dokumentovala zlostavljanja na ranču i izradile preporuke za institucionalne reforme, reparacije i sprečavanje sličnih „rupa u nadzoru“ na drugim izolovanim i bogatim imanjima u Novom Meksiku.

Ako bude odobrena, komisiju će činiti dva demokratska i dva republikanska člana Predstavničkog doma plus jedan nestranački član - moguće penzionisani sudija - a jednogodišnja istraga trebalo bi da počne u aprilu 2026.

Od najave komisije u oktobru, Romero kaže da su ona i njene kolege dobili između 25 i 30 prijava i svedočenja iz prve ruke o zlostavljanjima na ranču.

„Imamo ovu ogromnu međunarodnu priču u Novom Meksiku i sve te potencijalne zavere i užasne stvari koje su se možda dogodile tamo.“

„Ne znamo šta je činjenica, a šta fikcija, ali dugujemo građanima naše države da razmrsimo sve ove informacije i dođemo do odgovora“, rekla je Romero.

Republikanska poslanica Andrea Rib, bivša tužiteljka poznata po procesuiranju zločina nad decom, pristala je da bude član komisije.

„Zoro ranč je bacio loše svetlo na Novi Meksiko. Kao država nismo bili dovoljno agresivni u otkrivanju šta se tamo desilo“, rekla je.

„Moj glavni interes je da vidimo da li možemo doneti pravdu nekim od žrtava.“

Rib i drugi državni zvaničnici priznaju da je istraga politički veoma osetljiva.

Pokojni bivši guverner Novog Meksika, ministar energetike i ambasador u Ujedinjenim nacijama Bil Ričardson, navodno je posećivao ranč i bio povezan sa Epstinom kroz društvene kontakte, donacije kampanjama i svedočenje jedne optužiteljke. On je negirao bilo kakvo nedozvoljeno ponašanje i preminuo je 2023.

Postoje i sumnje da Geri King, državni tužilac Novog Meksika od 2007. do 2015 - kada su optužbe protiv Epstina već postajale javne - nije pokrenuo istragu protiv politički povezanog finansijera koji je ranč kupio od njegove porodice.

King nije bio dostupan za komentar.

Očekuje se da komisija dobije ovlašćenja za izdavanje sudskih naloga, koje se vlasti nadaju da će koristiti kako bi utvrdile identitet novih vlasnika ranča i ispitale Karen i Brajsa Gordona, koji su vodili imanje za Epstina.

„Moramo videti šta oni znaju“, rekla je Romero.

Navodi se da su Gordonovi napustili ranč i možda čak i zemlju — verovatno otišli na Novi Zeland — nakon Epstinove smrti.

Nekoliko bivših zaposlenih opisuje ovaj par kao efikasne upravnike koji su dobro tretirali radnike.

„Da sam na njihovom mestu, i ja bih nestala“, rekla je Berns. „Niko ne želi da bude povezan sa tim rančem i onim ološem koji ga je posedovao.“

„Pitate se šta im se desilo, šta su znali i da li ih je moguće pronaći“, dodao je Manolito Rojal, koji je 17 godina radio na održavanju imanja.

Za to vreme video je, kako kaže, stalni priliv gostiju za koje mu je rečeno da su modeli, i bio je ohrabrivan da ne postavlja pitanja.

Na pitanje da navede imena poznatih muškaraca koji su posećivali imanje, odgovorio je: „Pozivam se na Peti amandman.“

„Teško je reći šta je iza vrata ako ih nikada niste otvorili.“

Iako Rojal podržava komisiju i njenu istragu, kaže da ga čudi što je toliko dugo trajalo da se pokrene.

„Voleo bih da je sve izašlo na videlo dok je on još bio živ.“

Govoreći o Zoro ranču, priznaje da ga ta tema i danas potresa, više od decenije nakon što je napustio posao.

„Biti povezan sa nekim takvim... najradije bih da sve to ostane iza mene.“

(Kurir.rs/ Daily Mail)

