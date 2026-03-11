Pevačica rodila ćerku 11 godina mlađem dečku: Tik nakon razvoda osvojila srce zgodnog glumca
Pop zvezda Eli Gulding rodila je svoje drugo dete – devojčicu sa svojim partnerom, glumcem Buom Minijarom (28).
Tridesetdevetogodišnja pevačica, poznata po hitovima „Burn“, „Love Me Like You Do“ i „River“, krajem prošle godine otkrila je da je ponovo trudna.
Vest o rođenju ćerke podelila je na Instagramu, gde se zahvalila i medicinskom osoblju koje joj je pomoglo tokom porođaja.
Dirljiva objava na Instagramu
Pevačica je svojim pratiocima – kojih ima više od 13,6 miliona – otkrila da je rodila devojčicu 6. marta.
„Rodila sam prelepu, zdravu devojčicu u petak. Potpuno smo očarani njome“, napisala je u emotivnoj objavi.
Dodala je da joj je posebno značajno što je prve trenutke sa ćerkom provela na Međunarodni dan žena.
„Bilo je tako simbolično što sam provela Međunarodni dan žena sa njom i neverovatnim timom žena u bolnici Svete Marije, koje su meni i mojoj bebi pružile izuzetnu negu i bile neverovatno ljubazne.“
Pevačica je u objavi takođe naglasila koliko ceni rad babica.
„Zauvek ću se diviti babicama. Ovaj novi dodatak porodici me ispunjava ogromnom radošću, posebno jer je Artur presrećan što je stariji brat ovom malom anđelu.“
Podelila je i fotografiju čokoladne torte na kojoj piše „Dobrodošla, sestro“.
Razvod i nova ljubav
Pevačica nominovana za Gremi nagradu već ima sina, Artura, sa bivšim mužem Kasparom Džoplingom.
Venčali su se u avgustu 2019. godine, a sin im je rođen skoro dve godine kasnije.
Eli je objavila njihov razvod u februaru 2024. godine,napominjući da su neko vreme živeli odvojeno pre nego što su to javno objavili.
„Ostajemo najbolji prijatelji i uspešno zajedno odgajamo našeg sina, a njegova dobrobit nam je prioritet broj jedan“, rekla je tada.
Nova veza sa glumcem
Prošlog leta, pevačica je započela vezu sa glumcem Buom Minijarom, koji je glumio pored Džejsona Stetama u filmu „Pčelar“.
Navodno su se upoznali preko zajedničkih prijatelja.
Iako se ne zna tačno kada je njihova veza počela, par je zvanično potvrdio u julu 2025. na Instagramu, kada je Minijar objavio njenu fotografiju.
