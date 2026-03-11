Slušaj vest

Glumica Lea Sejdu nosila je na Nedelji mode u Parizu modele Luj Viton, veoma originalno odelo, minijaturnu torbu i neodoljive salonke. Crno-bele sunčane naočare su neodoljivi klasik.

Lea u ovom damskom izdanju izgleda kao prava svetska zvezda, a svojom prirodnom lepotom je ponovo očarala. Poznata Francuskinja uvek sa sobom donese mnogo glamura, svakim detaljem svog stajlinga. A kako se našla u priči o Moniki Beluči i Vensanu Kaselu?

1/3 Vidi galeriju Lea Sejdu Foto: Jumeau Alexis/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Glavni razlozi za to bili su sledeći: Monika i Kasel su se razveli 2013. godine, a u jeku razvoda, dok je trajalo snimanje filma "Lepotica i zver" u kojem Vensan i Lea igraju glavne uloge, šuškalo se da je među bivšim Monikin mužem i Francuskinjom buknula strast. Od šuškanja se došlo do toga da su mnogi verovali da su nagađanja zapravo istina, a pojedini su upravo lepu plavušu krivili za krah braha Beluči-Kasel.

Navodna veza se komentarisala na razne načine. Neki su novu ljubav harizmatičnog glumca videli i kao njegov način da preboli italijansku divu.

Lea Sejdu i Vensan Kasel Foto: Unimedia Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pomalo ironično je što su Lea Sejdu i Vensan Kasel glumili u filmu sa naslovom "Lepotica i zver" jer gotovo sve veze čuvenog francuskog glumca prati takav opis – njega zovu zver, a njegove partnerke proglašavaju za lepotice.

Francusku glumicu koja je za ulogu u filmu "La belle personne" nagrađena nagradom "Cezar" i nagradom Kanskog filmskog festivala u kategoriji najbolje mlade glumice, često su, dok se prilčalo o navodnoj aferi, poredlili sa Monikom (Italijanka je u tim poređenjima vodila).

Lea i Monika Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

A kada su se njih dve našle zajedno u filmu "Spektar" pre više godina i na nizu promotivnih aktivnosti ovih ostvarenja, zaprepašćenju nije bilo kraja. "Kako mogu da budu u dobrim odnosima?", pitali su se.

Stekao se utisak da su se Monika i Lea trudile da pokažu da ih priče o aferi ne dotiču. A takve glasine su dodatno skrenule pažnju koji je i sam po sebi privukao ogromno interesovanje javnosti.

Lea i Monika Foto: i-Images, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

Lea je u međuvremenu uspešno nastavila glumačku karijeru, Monika Beluči bila je u vezi rediteljem Timom Bartonom, a Vensan je nakon braka sa Tinom Kunaki uplovio u romansu sa Narom Baptisti i sa njom dobio sina. Život ide dalje, ali intrigantne priče se pamte.

(Kurir.rs/Žena)

