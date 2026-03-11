Sloboda Mićalović i njena sestra Mirjana na premijeri filma Sportsko srce u Beogradu.

Premijera filma „Sportsko srce“, koji je režirao Milan Karadžić prema scenariju Đorđa Milosavljevića, održana je sinoć u Beogradu.

Događaju su prisustvile brojne poznate ličnosti, a među njima je bila i glumica Sloboda Mićalović, koja je sedela u prvim redovima zajedno sa svojom sestrom Mirjanom.

Elegantno izdanje sestara Mićalović

Sloboda Mićalović za ovu priliku odabrala je elegantnu crnu haljinu, u kojoj je izgledala veoma sofisticirano.

Sloboda Mićalović i njena sestra Mirjana na premijeri filma Sportsko srce u Beogradu. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Njena starija sestra Mirjana pojavila se u svedenijoj kombinaciji – pantalonama, košulji i prsluku, odlučivši se za klasičan i diskretan stil.

Sestra koju retko viđamo u javnosti

Mirjana Mićalović retko se pojavljuje u javnosti jer, za razliku od svojih sestara, ne bavi se javnim poslom.

Ipak, Sloboda i Dragana Mićalović nikada nisu krile koliko su bliske sa svojom starijom sestrom, koja, poput njih, privlači pažnju prirodnom lepotom.

Ne voli medijsku pažnju

Za razliku od poznatih sestara, Mirjana nikada nije imala ambiciju da bude deo javnog života. Nema profile na društvenim mrežama, ne daje intervjue i retko se pojavljuje na javnim događajima.

Upravo ta diskretnost i povučenost čine je dodatno zanimljivom javnosti, jer svaki njen izlazak privuče veliku pažnju.

