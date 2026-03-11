Ovako izgleda najstarija sestra Mićalović: Sloboda izvela sestru Mirjanu u provod i ljudi su oduševljeni njima
Premijera filma „Sportsko srce“, koji je režirao Milan Karadžić prema scenariju Đorđa Milosavljevića, održana je sinoć u Beogradu.
Događaju su prisustvile brojne poznate ličnosti, a među njima je bila i glumica Sloboda Mićalović, koja je sedela u prvim redovima zajedno sa svojom sestrom Mirjanom.
Elegantno izdanje sestara Mićalović
Sloboda Mićalović za ovu priliku odabrala je elegantnu crnu haljinu, u kojoj je izgledala veoma sofisticirano.
Njena starija sestra Mirjana pojavila se u svedenijoj kombinaciji – pantalonama, košulji i prsluku, odlučivši se za klasičan i diskretan stil.
Sestra koju retko viđamo u javnosti
Mirjana Mićalović retko se pojavljuje u javnosti jer, za razliku od svojih sestara, ne bavi se javnim poslom.
Ipak, Sloboda i Dragana Mićalović nikada nisu krile koliko su bliske sa svojom starijom sestrom, koja, poput njih, privlači pažnju prirodnom lepotom.
Pogledajte u galeriji fotografije iz filma "Sportsko srce":
Ne voli medijsku pažnju
Za razliku od poznatih sestara, Mirjana nikada nije imala ambiciju da bude deo javnog života. Nema profile na društvenim mrežama, ne daje intervjue i retko se pojavljuje na javnim događajima.
Upravo ta diskretnost i povučenost čine je dodatno zanimljivom javnosti, jer svaki njen izlazak privuče veliku pažnju.
Video: Premijera filma Sportsko srce