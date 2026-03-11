Slušaj vest

Premijera filma „Sportsko srce“, koji je režirao Milan Karadžić prema scenariju Đorđa Milosavljevića, održana je sinoć u Beogradu.

Događaju su prisustvile brojne poznate ličnosti, a među njima je bila i glumica Sloboda Mićalović, koja je sedela u prvim redovima zajedno sa svojom sestrom Mirjanom.

Elegantno izdanje sestara Mićalović

Sloboda Mićalović za ovu priliku odabrala je elegantnu crnu haljinu, u kojoj je izgledala veoma sofisticirano.

Sloboda Mićalović i njena sestra Mirjana na premijeri filma Sportsko srce u Beogradu.
Sloboda Mićalović i njena sestra Mirjana na premijeri filma Sportsko srce u Beogradu. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Njena starija sestra Mirjana pojavila se u svedenijoj kombinaciji – pantalonama, košulji i prsluku, odlučivši se za klasičan i diskretan stil.

Sestra koju retko viđamo u javnosti

Mirjana Mićalović retko se pojavljuje u javnosti jer, za razliku od svojih sestara, ne bavi se javnim poslom.

Ipak, Sloboda i Dragana Mićalović nikada nisu krile koliko su bliske sa svojom starijom sestrom, koja, poput njih, privlači pažnju prirodnom lepotom.

Pogledajte u galeriji fotografije iz filma "Sportsko srce":

Kadrovi iz filma "Sportsko srce" Foto: Vision team

Ne voli medijsku pažnju

Za razliku od poznatih sestara, Mirjana nikada nije imala ambiciju da bude deo javnog života. Nema profile na društvenim mrežama, ne daje intervjue i retko se pojavljuje na javnim događajima.

Upravo ta diskretnost i povučenost čine je dodatno zanimljivom javnosti, jer svaki njen izlazak privuče veliku pažnju.

