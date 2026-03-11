Slušaj vest

Legendarna teniserka Serena Vilijams objavila je fotografiju na kojoj pozira na balkonu sa pogledom na more, obučena u ružičastu svilenu haljinu.

Fotografija je brzo privukla pažnju njenih pratilaca, koji su u komentarima pisali da izgleda kao Barbika.

Elegantno izdanje uz pogled na more

U haljini sa tankim naramenicama, koja je naglasila njenu zategnutu figuru, Serena je pozirala uz morsku panoramu.

Foto: Printscreen/Instagram/serenawilliams

Svoju talasastu plavu kosu pustila je da slobodno pada, dok je izgled upotpunila šminkom u ružičastim tonovima – ružem, senkom i rumenilom koji su se isticali na njenom tenu.

Uz fotografiju je napisala:

„Mama, osnivačica, preduzetnica, kuvarica svojoj deci, supruga i još mnogo toga…“

Objava je ubrzo dobila veliki broj komentara.

„Apsolutno predivna“, „Prekrasna“, „Barbika“, „Tako lepa žena“, „Koliko dobro izgledaš sa tom frizurom“, „Ti si ikona u svim područjima“, samo su neki od komplimenata koje su joj uputili fanovi.

Otvoreno o gubitku kilograma

Pogledajte u galeriji Serenine fotografije u kupaćem:

1/7 Vidi galeriju Serena Vilijams Foto: PrintscreenInstargam/serenawilliams

U poslednje vreme Serena Vilijams sve češće privlači pažnju i svojom fizičkom transformacijom.

Ranije je otkrila da je smršala oko 15 kilograma uz pomoć leka za mršavljenje, o čemu je otvoreno govorila u intervjuu za magazin People.

„Nikada nisam uspela da dođem do težine koja mi je bila potrebna, bez obzira na to šta sam radila i koliko sam trenirala. Bilo je ludo jer nikada u životu nisam bila u situaciji da toliko naporno radim, tako zdravo jedem, a da nikada ne mogu da dođem do cilja“, rekla je.

