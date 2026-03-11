Slušaj vest

Arnold Švarcenegerpriznaje da njegov stil roditeljstva nije bio baš uobičajen, ali veruje da se upravo takav pristup pokazao kao pun pogodak. U razgovoru za magazin People otkrio je kako je kroz jasna pravila i životne lekcije vaspitavao svoju decu - Kristofera (29), Patrika (33), Kristinu (34) i Ketrin (36), koje je dobio u braku sa bivšom suprugom Marijom Šrajver, i zašto smatra da je upravo taj način doprineo tome da izrastu u uspešne i odgovorne ljude.

- Možete da razgovarate sa njima o tome šta im se dopalo u njihovom odrastanju jer imaju veoma duhovite priče. Prva je Ketrin... U stvari, Ketrin dolazi sa (svojom trogodišnjom ćerkom) Lajlom i kaže: "Lajla, već sam ti rekla da ne stavljaš cipele tamo. Zadrži cipele na stopalima ili ih odloži, ali ih ne ostavljaš tu ispred kamina jer znaš šta je tata uradio kad sam ja dva puta ostavila cipele tamo? Treći put ih je spalio ispred mene i plakala sam."

Ćerka Arnolda Švarcenegera, Ketrin Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Da li joj je stvarno spalio cipele?

- Da, apsolutno. Ona sada koristi iste metode zbog kojih je plakala i na koje se žalila, otkrio je glumac kroz osmeh.

Arnold Švarceneger se takođe priseća vremena kada je Patrik imao 9 godina i kada je ovaj frustrirani tata bacio dušek kroz prozor nakon što njegov sin nije uspeo da namesti sopstveni krevet.

- Otvorio sam vrata balkona, podigao dušek i bacio ga zajedno sa posteljinom, jastucima, svime. Rekao sam, "nikada nemoj terati nekoga da uđe da ti čisti sobu, da ti opere tuš ili da namešta krevet. Zato što sam te naučio kako da nameštaš krevet", prisetio se on.

Patrik Švarceneger na reviji Viktorijas sikret Foto: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia

Sinu je branio da se dugo tušira

Takođe se priseća svađe sa Patrikom oko njegovih dugih, vrelih tuševa, govoreći svom sinu:

- Gotovo je, nema više tuširanja. Pet minuta, jedno tuširanje, i to je to i mi isključujemo vodu.

Dok je to neko vreme funkcionisalo, mladi Patrik je pokušao da se vrati na staro nekoliko dana kasnije.

- U Minhenu imaju tuševe koji imaju tajmere u koje ljudi stavljaju novac, a onda kada novac nestane, izađe hladna voda. Rekao sam, "Ja ću uzeti jedan takav", i to je upravo ono što imam, kaže Švarceneger.

- I tako, kada se tuširao, zviždao i pevao unutra, jer je mislio da tata nije tu, odjednom je krenula ledeno hladna voda. I odjednom, čuli smo dole vrisak.

Dok su deca imala snažne reakcije na njegovu taktiku vaspitanja tokom odrastanja, Švarceneger, koji takođe ima sina Džozefa Baenu (29) sa Mildred Baenom, kaže da su tokom vremena priče postale legendarne u njegovoj porodici.

Džozef Baena Foto: Printscreen/Instagram/joebaena

- Dosta je smešno, takve situacije su ono što oni stalno pričaju uz ogroman smeh i prepričavaju drugim ljudima kao šalu. Najsmešnije je kada dođe Ketrin, ona voli da se hvali drugim ljudima kako sam bio šef, kako sam bio čvrst kada je odrastala i kako se nije izvukla ni sa čim, nastavlja on.

"Odrastao sam bez ičega"

Glumac insistira da se nije radilo o tome da bude "trener", već o činjenici da "je odrastao bez ičega".

- Svaki par cipela koje sam imao, a bio je samo jedan par, svaki dan sam prao i čistio i odlagao ih. Pa sam rekao: "Želim da vi radite istu stvar, iako imate mnogo cipela. Samo ih sklonite u prostoriju namenjenu za to. Imamo ostavu, stavite ih tamo jer ne želim da idem i da vam čistim cipele".

Napomenuo je da se

Arnold Švarceneger Foto: Printscreen/Twitter

to isplatilo i da danas Ketrin i suprug Kris Prat imaju "besprekornu kuću".

- Kao da je sve okačeno u orman, svaka mala skulptura, sve je savršeno stavljeno na policu. Svaki papir, sve je poslagano. Telefon je savršeno postavljen u skladu sa kompjuterom. Sve je odlično. Nema bilo kakve vrste aljkavosti tamo uopšte, poručuje Arnold.

