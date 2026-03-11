Slušaj vest

Glumac Miki Rurk zvanično je izgubio pravo na kuću koju je iznajmljivao u Los Anđelesu.

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao Page Six, nekretnina na ulici Drexel Avenue vraćena je pod kontrolu vlasnika, Erika T. Goldija.

Sudska odluka doneta je u ponedeljak na Višem sudu okruga Los Anđeles, i to po automatizmu, što znači da Rurk verovatno nije odgovorio na tužbu niti se pojavio na sudu u predviđenom roku.

Sud naložio vraćanje nekretnine

U tužbi se navodi da je presuda doneta kako bi vlasnik dobio „posed nad nekretninom“, a ne zbog naplate dodatne štete. Predstavnici glumca nisu odmah odgovorili na upit medija.

Prema sudskom podnesku iz decembra, Rurku je bilo naređeno da napusti kuću u roku od tri dana ili da plati 59.100 dolara zaostale kirije.

Glumac (73) je ubrzo nakon toga viđen kako iznosi svoje stvari iz kuće, dok je već sledećeg dana u dvorištu primećen kamion za selidbu.

U to vreme saznalo se da je zvezda filma „Iron Man 2“ privremeno odseo u luksuznom hotelu u Zapadnom Holivudu, gde cene soba počinju od 550 dolara po noći.

Pokrenuta i GoFundMe kampanja

U međuvremenu je pokrenuta i GoFundMe kampanja na njegovo ime, koju je organizovala Lija-Žoel Džons, sa ciljem da prikupi 100.000 dolara kako bi se sprečilo njegovo iseljenje.

Međutim, Rurk je odmah demantovao da ima bilo kakve veze sa tim prikupljanjem novca.

U video-poruci na Instagramu, koju je objavio u januaru, rekao je da nije tražio nikakvu pomoć.

„Zbunjen sam i frustriran. Nisam tražio nikakvu j*** milostinju. To nisam ja, u redu?“**, rekao je glumac.

„Imam previše ponosa da tražim pomoć“

Dok je držao malog psa u naručju, Rurk je naglasio da nikada ne bi tražio novac na takav način.

„Ne bih znao šta je GoFundMe fondacija ni za milion godina. Imam previše ponosa da tražim pomoć.“

Dodao je i:

„Ako bih ikada trebao novac, ne bih tražio nikakvu milostinju. Moj život je vrlo jednostavan i nikada ne bih tražio pomoć od takvih izvora.“

