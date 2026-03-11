da li je ovo previše

Megan Markl i princ Hari na humanitarnom koncertu One805

Princ Hari i Megan Markl narednog meseca dolaze u Australiju na intenzivnu turneju.

Tokom boravka u Sidneju, vojvotkinja od Saseksa biće počasna gošća na posebnom „vikend-izletu za žene“, gde će održati govor na svečanoj večeri.

Međutim, cene ulaznica za ovaj događaj izazvale su veliko iznenađenje među fanovima, piše Mirror.

Luksuzni vikend uz more

Trodnevni događaj organizuje se u hotelu na obali mora u Sidneju, a ulaznice počinju od čak 1439 funti (oko 1665 evra).

U cenu su uključeni:

smeštaj u luksuznom hotelu

gala večera

časovi joge i meditacije

disko zabava

razni programi opuštanja i druženja

Za one koje žele bliži susret sa Megan Markl dostupne su i VIP ulaznice, koje koštaju 1705 funti (oko 1973 evra).

Fotografija sa Megan Markl dodatno se plaća

VIP karta omogućava gostima da sede u prva dva reda tokom gala večere, ali i da naprave grupnu fotografiju sa vojvotkinjom.

Praktično, za dodatnih 266 funti (oko 308 evra) po osobi učesnice mogu dobiti fotografiju sa Megan tokom njenog retkog dolaska u Sidnej.

U najavi događaja stoji:

„Vikend za žene kakav još niste doživele. Nezaboravan vikend za žene spremne da se ponovo povežu, napune energiju i dobro zabave. Pridružite nam se na intimnom i luksuznom vikendu uz ocean, osmišljenom za inspirativne razgovore, opuštanje, smeh i nezaboravno iskustvo.“

Kontroverzna izjava iz prošlosti

Ova poseta podsetila je mnoge na raniji boravak vojvotkinje u Australiji.

Hari i Megan su poslednji put posetili Australiju 2018. godine, kada su tokom svoje prve kraljevske turneje kao bračni par obišli i Fidži, Tongu i Novi Zeland.

Tokom 16 dana putovanja imali su čak 76 javnih angažmana, a hiljade ljudi izlazilo je na ulice da ih vidi.

Princ Hari i Megan Markl na 70. rođendanu Kris Džener

U knjizi „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown“, bivši kraljevski dopisnik Valentin Lou tvrdi da je Megan uživala u pažnji javnosti, ali da nije u potpunosti razumela svrhu kraljevskih susreta sa građanima.

U knjizi se navodi i izjava koja je izazvala brojne reakcije.

„Ne mogu da verujem da za ovo nisam plaćena.“

Navodno je to rekla tokom turneje, prema tvrdnjama anonimnih članova osoblja.

I princ Hari će imati javni nastup



Megan Markl neće biti jedina koja će govoriti tokom boravka u Australiji.

Princ Hari će održati govor na InterEdge samitu u Melburnu, događaju posvećenom profesionalnom razvoju i mentalnom zdravlju na radnom mestu.

Ovaj skup opisuje se kao konferencija namenjena liderima i stručnjacima koji žele da razvijaju bezbedno i mentalno zdravo radno okruženje.

Ulaznice za ovaj događaj počinju od 1054 funte (oko 1219 evra), a prihod od prodaje namenjen je organizaciji Lifeline.

