da li je ovo primereno

Kai Tramp snima video na aerodromskoj pisti dok se u pozadini vide vojne letelice

Kai Tramp, osamnaestogodišnja unuka predsednika SAD Donalda Trampa, suočila se sa talasom kritika na internetu nakon što je objavila kratak video na TikToku.

U snimku, koji je objavljen na njenom nalogu @thekaitrumpgolfer, Kai se snima dok šeta pistom aerodroma, dok se iza nje vidi velika letelica nalik vojnom avionu.

Video je, prema svemu sudeći, snimljen u vreme zalaska sunca, a Kai je bila obučena u zelenu majicu i teksas jaknu, dok je opušteno šetala i snimala selfi.

Video brzo postao viralan

Iako je snimak na prvi pogled delovao bezazleno, brzo je počeo da se širi društvenim mrežama.

Neki korisnici kritikovali su mladu influenserku, smatrajući da je neprimereno snimati se ispred vojne opreme, posebno u trenutku kada su globalne političke tenzije povećane.

Jedan korisnik koji je podelio snimak napisao je:

„Kai Tramp je objavila selfi video, ali ljudi su brzo primetili šta se dešava u pozadini. Više američkih vojnih helikoptera parkirano je iza nje. Snimak se širi internetom dok ljudi raspravljaju o trenutku u kojem je objavljen.“

U objavi je dodatno navedeno:

Foto: printscreen/youtube/Kai Trump

„Njen deda je predsednik Sjedinjenih Država, a zemlja je trenutno u ratu sa Iranom. Da li je snimanje selfija ispred ratnih mašina loš potez – ili ljudi preteruju?“

Oštri komentari na društvenim mrežama

U komentarima su se pojavile i veoma oštre reakcije.

„Ovo je tako bahato“, napisao je jedan kritičar.

Drugi korisnik dodao je:

„Previše je odvojena od stvarnosti… razmažena devojka.“

Još jedan komentar glasio je:

„Šteta što je imuna na vojni poziv.“

Dok je neko drugi napisao:

„Ako podržavaš rat, pridruži mu se.“

Kai Tramp je najstarija ćerka Donalda Trampa Mlađeg Foto: Kamil Krzaczynski / AFP / Profimedia

Kontroverza dolazi u osetljivom političkom trenutku

Viralni snimak pojavio se u trenutku kada se Donald Tramp suočava sa kritikama zbog načina na koji je reagovao na nedavne vojne napade.

Prema izveštajima, napadi su započeli 28. februara, dok su pregovori o miru još bili u toku.

Navodi se da je tokom tih napada poginulo više visokih iranskih zvaničnika, uključujući i vrhovnog vođu Alija Hamneija.

Takođe se tvrdi da je poginulo najmanje 165 civila, među kojima je bilo mnogo dece u jednoj osnovnoj školi za devojčice na jugu Irana, dok je stradalo i šest američkih vojnika.

