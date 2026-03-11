Slušaj vest

Timoti Šalame je ovih dana jedna od najčešćih tema u svetu slavnih, za šta se sam postarao kontroverznom izjavom da "niko ne mari za balet i operu".

Glumac, koji je jedan od nominovanih za Oskara i ove godine, naljutio je kulturnu zajednicu i dobio mnogo kritika od raznih ustanova, kao što su Opera u Los Anđelesu i Kraljevski balet i opera u Londonu, kritikovali su ga baletski igrači i operski pevači, kao i holivudske zvezde.

Vupi Goldbeg je prokomentarisala "nije znala da je on tako bljutav i površan", a balerina Megan Ferčajld je istakla da umetnici treba da podržavaju umetnike, dok je Dodža Ket, između ostalog, objasnila da ljudima jeste stalo do ovih umetnosti i da bi Šalame mogao da nauči nešto iz bontona koji prati operu i balet. One su bile još i blage prema popularnom Timiju, jer na društvenim mrežama čitamo da je "glup" i "prikriveni Kardašijan".

Čak su i kladionice počele da mu daju sve manje šanse da će konačno osvojiti Oskara, iako je bio uobičajeno fantastičan u svom novom filmu "Marti Veličanstveni", a mnogi se šale da je njegov slučaj lekcija kako izgubiti Oskara za 10 dana.

Međutim, dok se svečana ceremonija dodele Oskara bliži, a zvezde se jedna za drugom oglašavaju i analiziraju njegov stav, Timoti, za kog se već neko vreme spekuliše da očajnički želi najveće glumačko priznanje, deluje prilično neopterećeno dramom koja se odvija na društvenim mrežama.

Šta radi Timoti Šalame dok svi pričaju o njemu?

Šalame se pre nekoliko dana uputio na azijsku turneju kako bi nastavio promovisanje "Martija Veličanstvenog", a nakon što je, kao njegov lik u filmu, posetio Japan, produžio je u Kinu, gde je mladi glumac obožavan.

Šalamea kineski fanovi godinama zovu tiancha, što znači "slatki čaj", čime je on godinama oduševljen, pa je jedva čekao da poseti Daleki istok.

Profili koje vode njegovi fanovi su preplavili društvene mreže snimcima Timotijevog provoda u Kini, pa smo videli kako kupuje poster kineskog stonotenisera Suna Jingše, ćaska s obožavaocima o njegovoj igri, igra stoni tenis s penzionerima, daje autograme, druži se s robotom koji je majstor kung fua, izaziva vriske radosti fanova...

– Imam osećaj da bi film ovde mogao da doživi prijem kao u Sjedinjenim Državama, znate. Nadam se – rekao je Timoti Šalame novinarima.

On je istakao i da je godinama želeo da dođe u Kinu i da je ona "neverovatna".

Iako je to glavna tema na Zapadu kada je reč o Šalameu, izgleda da ga u Kini još uvek niko nije pitao ni o baletu ni o operi. U svakom slučaju, "Marti Veličanstveni" će u Kini, gde je glumac posetio Peking i Čengdu, početi da se prikazuje 20. marta, a nema sumnje da će se ova turneja isplatiti.

