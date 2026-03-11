Slušaj vest

Glumica Nikol Kidman progovorila je o razvodu od Kita Urbana nakon 20 godina braka. Ova vest odjeknula je svetskim medijima protekle jeseni.

„Dobro sam, jer uvek idem ka onome što je dobro“, rekla je Kidman kada su je pitali kako se oseća od kako su se ona i Urban prvi put razdvojili.

„Zahvalna sam za svoju porodicu i što je možemo zadržati takvom kakva jeste i ići napred. Sve ostalo ne komentarišem iz poštovanja. Ostajem u mestu: ‘Mi smo porodica’, i to ćemo nastaviti da budemo. Moje prelepe devojke, moje drage, koje su odjednom žene“, dodala je u intervjuu za Variety.

Brak, deca i novi životni koraci

Kidman i Urban upoznali su se 2005. godine, a venčali se sledeće godine. Zajedno imaju dve ćerke: Sandej Rouz i Fejt Margaret. Razvod je formalno završen 6. januara: Kidman je dobila primarnu starateljstvo nad ćerkama u svom domu u Nešvilu, dok su roditelji dogovorili zajedničko odlučivanje o važnim životnim pitanjima dece.

Kidman je istakla da želi više vremena provoditi sa svojim ćerkama, posebno dok planira profesionalne projekte.

„Razmišljala sam o režiji, ali bila sam previše zauzeta ili umorna. Još uvek imam stvari koje želim da radim kao glumica. Želim ponovo da igram u teatru“, rekla je Kidman, dodajući da bi se u budućnosti mogla posvetiti regionalnom teatru, poput predstava u Čikagu.

„Trenutno nije vreme za to, moram da brinem o ovim klincima. To je negde u mojoj ‘budućoj’ fascikli. Moram da popunim ovo leto aktivnostima za decu.“

Novi nastavak filma Practical Magic 2, u kojem će se Kidman ponovo pojaviti, biće prikazan u bioskopima 11. septembra 2026. godine, a glumica obećava da će se vratiti u „punom čarobnjačkom modu“.

Kidman je izjavila da se, i pored ličnih izazova, raduje nadolazećim projektima i gleda ka pozitivnoj budućnosti, balansirajući karijeru i roditeljstvo.