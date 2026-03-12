Slušaj vest

Čelzi Handler je izgleda javno potvrdila svoju novu vezu!

Komičarka Čelzi Handler (51) je u ponedeljak, 9. marta u nizu fotografija objavljenih na njenim nalozima na Instagramu i TikToku predstavila svog novog partnera dok je podelila kratak uvid u njihova putovanja.

Nakon što je otkrila da je par upravo posetio Istanbul u Turskoj, Hendlerova je objavila nekoliko slatkih fotografija na kojima ona i njen dečko istražuju grad.

Na jednom selfiju vidi se kako se oboje smeju dok Handler nosi maramu na glavi, dok na drugoj fotografiji par uživa u koktelima.

Prvi susret

Handlerova u objavama nije otkrila identitet svog partnera, ali je u intervjuu za Las Vegas Review-Journal prošle nedelje ispričala kako je upoznala svog misterioznog muškarca dok je u novembru 2025. godine sedela za blekdžek stolom u hotelu ,,The Cosmopolitan" u Las Vegasu.

„Morala sam da priđem tom tipu koji je sedeo za blekdžek stolom i nosio kaubojski šešir. Imao je gomilu žetona, kao, hiljade dolara. Rekla sam: ‘Hej, druže, mogu li da pozajmim 1.000 dolara? Odmah ću početi da pobeđujem.’ A on je rekao: ‘Da, naravno!’ I dao mi je 1.000 dolara“, ispričala je. „Vratila sam mu još hiljadu dolara kao kamatu, ali sam to na kraju večeri uzela nazad jer sam rekla: ‘Ne mislim da je to zaslužio.’“

„On nije pravi kauboj, ali ja ga zovem Kauboj“, dodala je, držeći njegov identitet u tajnosti, ali ga nazivajući njenim ,,trenutnim Kaubojem“.

Hendlerova, koja ima rezidentni šou u ,,The Chelsea at The Cosmopolitan" u hotelu ,,The Cosmopolitan", je podelila da je sledećeg dana dobila poruku sa nepoznatog broja koja je glasila: „Baš sam se lepo proveo sinoć s tobom.“

„Pitala sam se: ‘Ko mi šalje poruke?’ A prijateljica mi je rekla: ‘Oh, to je onaj kauboj sa blekdžek stola. Dala sam mu tvoj broj jer ste bili baš slatki zajedno,’“ prisetila se Hendlerova reči svoje prijateljice. „‘Pozajmio ti je onaj novac, ti si mu ga vratila i opasno ste flertovali.’“

Putovanje

Televizijska ličnost je kasnije tog meseca imala planirano putovanje na Antarktik za Dan zahvalnosti.

„Poslala sam mu link za ovo putovanje na koje sam išla na Antarktik, a onda je on kupio kartu i tamo se našao sa mnom“, rekla je, koji je naveo da su Hendlerova i njen partner u trenutku intervjua bili u Helsinkiju u Švedskoj. „I dalje sam sa tim tipom i ide nam odlično. Vruće je, a ženi poput mene potreban je tako veliki gest.“

Dajući uvid u njihova nedavna putovanja u objavama na društvenim mrežama, Handlerova je svoju najnoviju seriju fotografija opisala:

„Svratila sam u Istanbul posle Finske da vidim šta se dešava tokom Ramazana. Kakav grad. Ako sam zadržala 50% onoga što sam naučila o Vizantijskom, Osmanskom i Arapskom carstvu, onda sam mnogo obrazovanija nego kada sam stigla. Kakvo prelepo putovanje puno istorije, uz lepu dozu mog prepoznatljivog besmisla. Vidimo se u Klivlendu, Kolumbusu i Sinsinatiju ovog vikenda. Volim da sam stalno u pokretu.“

Nova veza

Čelzi Handler je u martu 2025. godine otkrila da se viđa sa nekim novim, iako izgleda da je to bio drugi partner u odnosu na njenog sadašnjeg dečka.

„Sada imam nekoga sa kim se viđam, prema kome osećam veliku privlačnost i sa kim volim da imam se*s, tako da je to baš jedna lepa mala stvar koja mi se dešava“, rekla je u emisiji „The Jamie Kern Lima Show“.

Autorka je dodala da su se njih dvoje viđali „poslednjih devet meseci“.

Kada je voditeljka Džejmi Kern Lima pitala Handler da li je veza „ozbiljna“, ona je odgovorila: „Ne mislim da je ijedna veza u kojoj sam bila bila ozbiljna“, napominjući da sebe ne smatra „osobom za veze“.

„Sebe doživljavam kao osobu sa svrhom“, dodala je Handler. „Moja svrha je da budem ovde, da vodim razgovore poput ovog koji sada vodimo, da ulivam ljudima optimizam, da budem tu za žene. To je moja svrha u ovom životu, bilo da postoje i drugi životi ili ne.“

Hendlerova je ranije bila u vezi sa kolegom komičarem Džoom Kojem skoro godinu dana pre nego što su raskinuli u julu 2022. godine.

