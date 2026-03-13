Slušaj vest

Iako je danas poznata po dugogodišnjoj sreći sa Dejvidom E. Kelijem, producentom serije "Velike male laži", Mišel Fajfer je pre njega bila u drugom, manje poznatom braku.

Pre nego što je postala globalna zvezda i višestruka kandidatkinja za Oskara, Mišel je bila mlada glumica u Los Anđelesu. Tada je pohađala časove glume kod Miltona Katselasa, gde je i upoznala Pitera Hortona.

Imala je svega 22 godine kada se udala za Pitera, koji je bio pet godina stariji, 1981. godine.

Na medenom mesecu saznala je da je dobila ulogu u "Briljantinu 2" i odlučila da se posveti karijeri. To je narušilo njihov odnos, pa su se razveli 1988. godine.

- Ako me danas pitate, bila sam premlada. Zapravo, oboje smo bili premladi – ispričala je glumica.

Uloga u filmu "Lice s ožiljkom" zamalo joj je izmakla, ali na zahtev producenta, reditelj ju je angažovao. Nakon toga sve je bilo lakše. Struka je više nije gledala samo kao lepoticu nego i kao talentovanu glumicu.

Peter Horton je bio zapažen u seriji Thirtysomething, gde je tumačio ulogu Garija Šeparda. Sarađivao je sa Mišel, a pojavio se i pored nje u filmu "Amazonke na Mesecu".

Njegova karijera se razvijala dalje i sve do 2010. godine je bio izvršni producent i režiser "Uvoda u anatomiju".

Šta je pošlo po zlu?

Oboje su u to vreme gradili karijere, što je donosilo rastojanje i različite prioritete. To je na kraju uticalo na njihov brak, koji se mirno završio 1988. godine.

Mišel je kasnije priznala:

- Prekršila sam jedno od svojih pravila – nikada se ne udavati za glumca, pogotovo ne za nekoga sa kim studiraš. Pa ipak, udala sam se za jednog!

Brak koji je skoro zaboravljen

Iako je brak trajao sedam godina, Mišel ga opisuje kao period o kome retko razmišlja. U intervjuu za Parade rekla je da njena deca zapravo nisu znala za njen prvi brak:

- Zapravo sam zaboravila. Nisam im dugo govorila. Bili su dovoljno odrasli kada sam konačno rekla: ‘Usput, samo da znate, bila sam u braku jednom pre.’ Reakcija im je bila: ‘Šta?!’ Nikada mi nije palo na pamet da im kažem.

Glumica se sa Dejvidom E. Kelijem upoznala na sastanku na neviđeno, 1993. godine. Već nakon dva meseca veze usvojila je ćerku Klaudiju.

- Odmah smo imali dete, a većina ljudi to nema. Tako sam mogla da vidim Dejvida u situaciji koja zaista razdvaja dečake od muškaraca. I očigledno, on je zaista bio tu kada je trebalo - rekla je Mišel za Good Housekeeping 2007. godine.

Mišel i Dejvid su se venčali u novembru 1993, a sin Džon Henri im je rođen 1994.

