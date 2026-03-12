Slušaj vest

Glumcu Mikiju Rurku iz filma „Rvač“ – koji je nije isplatio skoro 60.000 dolara kirije – naređeno je da napusti imovinu u Los Anđelesu nakon presude od 9. marta u korist stanodavca Erika Goldija, ali je insistirao da je bilo raznih problema sa kućom koji nikada nisu rešeni.

U izjavi za E! News, rekao je: „Razlog zbog kojeg sam prestao da plaćam kiriju je taj što su uslovi života u kući postali neprihvatljivi. Mesecima su postojali ozbiljni problemi koji su više puta ostajali nerešeni uprkos mojim naporima da ih rešim.“

Miki Rurk u filmu Exit In Red Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Rurk (73) je tvrdio da postoje „kontinuirani problemi sa glodarima“ koji „nikada nisu u potpunosti rešeni“, kao i problemi sa kupatilom i vodovodom.

Tvrdio je da „ponovljeni zahtevi za popravke“ nisu pomogli, dok „osnovno održavanje nikada nije pravilno sprovedeno“.

Dodao je: „Neplaćanje kirije nije bila odluka koju sam doneo olako.

„Jednostavno nisam mogla da nastavim da plaćam kuću koja je bila u tako lošem stanju nakon toliko pokušaja da se ovi problemi isprave.“

U sudskim dokumentima presuda je vlasniku kuće dala „samo posed“ kuće, dok je ugovor o zakupu otkazan, a zakupnina prestala da važi.U presudi se ne pominje zakupnina koju Rurk još uvek duguje, niti njegovi navodi o stanju imovine.

Krajem prošle godine, objavljeno je da je Rurk dobio obaveštenje nedelju dana pre Božića da plati zaostali iznos od 59.100 dolara ili će biti primoran da se iseli.

