Čuvena Lajza Mineli, tokom šest decenija karijere ostavila je neizbrisiv trag u svetu muzike, filma i pozorišta. Od malih nogu je odrastala okružena svetlima reflektora s obzirom da joj je otac bio reditelj Visente Mineli, a majka slavna glumica Džudi Garland.

Upravo je zavisnost od alkohola i lekova protiv bolova njene majke bila razlog zbog kog su joj se roditelji razveli kad je imala samo pet godina.

Nažalost, sa majkom je imala čudan odnos, i neretko ju je opterećivala sopstvenim problemima, te je bila primorana i da brine o mlađoj polusestri i polubratu, koje je njena majka dobila u drugom braku. Nekoliko puta ju je spasila i od predoziranja.

Da bi pobegla od problema, Lajza se udala za dve godine starijeg Pitera Alena, ali majka ju je svejedno zvala i pretila da će se ubiti. Pretnju je ostvarila 1969. godine. Od tada je Lajzin život počeo da liči na život njene majke: i ona je utehu zbog nesrećnog života počela da traži u alkoholu ilekovima za smirenje.

Nakon razvoda od Pitera, njen drugi suprug, 13 godina stariji reditelj i pisac Džek Hali Džunior, pokušao je da joj bude oslonac. Međutim, alkohol i droga već su u tolikoj meri ovladali Lajzom da nije bila u stanju da prepozna priliku za preokret.

Varala je muža, a kroz njen krevet prošle su njene brojne slavne kolege: Rajan O'Nil, šansonijer Šarl Aznavur i reditelj Martin Skorseze... Samo tri meseca nakon razvoda uskočila je u brak sa šest godina mlađim vajarem Markom Geroem.

Venčali su se 1979. Izgledalo je da je odlučila da živi smirenije. Međutim, sve se promenilo posle spontanog pobačaja 1984. Posledica je bila strašna: više nije mogla da postane majka i od tada se je preterivala i sa drogom i sa alkoholom.

Kad njen treći suprug nije bio kod kuće, polusestra Lorna našla ju je bez svesti u stanu, na ivici smrti.

Treći suprug ostao je s njom u braku trinaest godina, a onda je i on digao ruke nje. Svaka situacija koja bi joj se desila bila joj je izgovor da krene sa konzumacijom alkohola i tableta.

Suprug broj četiri bio je sedam godina mlađi američki producent Dejvid Gest. Voleo je sebe i zgodne muškarce, a s Lajzom se spetljao jer mu je pružala stil života kakav je želeo. Finansijski ju je iskorišćavao sve dok diva nije smogla snage da se razvede.

Lajza Mineli danas

Danas se o njenom ljubavnom životu ne zna mnogo, a pevačica i glumica povremeno koristi invalidska kolica zbog dugogodišnjih zdravstvenih problema, iako nije trajno paralizovana.

