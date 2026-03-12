Slušaj vest

Australijska glumica Nikol Kidman snimila je brojne intimne scene tokom svoje impresivne karijere, ali je nedavno otkrila sa kojim kolegom joj je bilo najneugodnije snimati ljubljenje. Zvezda filma „Bejbigerl“ otvoreno je govorila o nezgodnoj situaciji na setu, kao i o posebnoj klauzuli u svom ugovoru koja ju je štitila tokom snimanja čuvenog erotskog trilera.

Poseban dogovor tokom snimanja filma „Širom zatvorenih očiju“

Glumica se razvela od pevača Kita Urbana 2025. godine nakon skoro dve decenije braka, a mnogo ranije je snimala film „Širom zatvorenih očiju“ sa svojim tadašnjim suprugom Tomom Kruzom.

Nikol Kidman i Tom Kruz u filmu Širom zatvorenih očiju Foto: United Archives/Impress / United Archives / Profimedia

U intervjuu za časopis „Njujork magazin“ iz 2020. godine, otkrila je da je imala poseban dogovor sa legendarnim rediteljem Stenlijem Kubrikom tokom snimanja.

„Kada sam počela da radim sa Stenlijem Kubrikom, rekao mi je da će tražiti potpunu frontalnu golotinju u filmu. Pomislila sam: 'Uh, nisam baš sigurna u to'“, prisetila se glumica.

Zato su napravili poseban dogovor koji je bio uključen u njen ugovor. Pre nego što bi scena sa golotinjom završila u filmu, Kubrik bi je prvo pokazao glumici.

Nikol Kidman i Tom Kruz u filmu Širom zatvorenih očiju Foto: Warner - Hobby Films - Pole Star / AFP / Profimedia

- To mi je dalo osećaj sigurnosti. Nisam ništa odbijala, samo sam želela da se uverim da ne stojim tamo gola dok se svi smeju - objasnila je.

Dodala je da nije imala problem sa prikazivanjem seksualnosti u filmu, ali da nije želela da bude eksploatisana.

Film „Širom zatvorene oči“ bio je poslednje delo reditelja Stenlija Kubrika, koji je preminuo samo šest dana nakon što je predstavio finalnu verziju filma studiju Vorner Bros. Kasnije su neke eksplicitne scene orgija morale biti digitalno montirane kako bi film dobio ocenu R.

Najneprijatniji poljubac zbog - falafela

U gostovanju u popularnom podkastu Las Kulturistas, 58-godišnja glumica je takođe otkrila koja joj je scena ljubljenja ostala u najgorem sećanju. Radilo se o snimanju serije „Velike male laži“, u kojoj je igrala sa švedskim glumcem Aleksandrom Skarsgardom.

Problem je bio - njegov ručak.

– Kada je Aleksandar Skarsgard pojeo sendvič sa falafelom neposredno pre snimanja jedne scene, rekla sam mu: „Ne, ne, ne, Alekse“ – rekla je uz smeh.

Glumica je priznala da mu je odmah rekla šta je muči.

– Moram da budem zaljubljena u tebe i da te poljubim u sceni, a ti jedeš falafel. Skloni to odmah – rekla sam mu.

Nikol Kidman i Aleksandar Skarsgard u seriji Velike male laži Foto: HBO / Planet / Profimedia

Dodala je da je prilično sigurna da glumac nikada više nije jeo falafel pre snimanja posle toga.

– Ne mogu da podnesem loš zadah. Možeš biti najlepši muškarac na svetu, ali ako imaš loš zadah – za mene je priča završena – iskreno je priznala.

