Harison Ford (83) je od 2010. u braku sa koleginicom Kalistom Flokhart (62). Delovali su kao veoma srećan par kada su se nedavno pojavili na dodeli Nagrada glumaca u Los Anđelesu, kada je glumačka legenda poručila da ni ne razmišlja o penziji. Mnogi bi ga pitali za savet zbog blistave karijere koju je ostvario, ali i zbog uspešnog ljubavnog života.

Važan i prilično neočekivani detalji iz svog privatnog života slavni Harison Ford (83) otkrio je juče u emisiji Džimija Kimela, "Jimmy Kimmel Live!". Na pitanje čuvenog voditelja da li je ikada tokom intimnih odnosa slušao muziku iz filmova u kojima je igrao, odgovorio je: "Naravno da jesam", prenosi E! News.

Harison Ford Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Među njegovim najzapaženijim ulogama izdvajaju se one u serijalima "Indijana Džouns" i "Ratovi zvezda". "Nemam favorita jer istinski volim proces stvaranja filma", nije mogao da izdvoji omiljenu ulogu iz bogate karijere, a napomenuo je da mu je najdraži sam proces stvaranja filma.

"Tada sam zadovoljan dok to radimo", poručio je pa se našalio: "Kada gledate film, sve je već gotovo. Dok sam ja radio na njemu, bio je bolji".

Harison Ford dobio je početkom ovog meseca Nagradu glumaca za životno delo. Na dodelu je došao sa suprugom. „Ponekad stvaramo zabavu, ponekad stvaramo umetnost. Ponekad imamo sreće da obe stvari stvaramo istovremeno, a ako smo stvarno srećni, možemo i zarađivati ​​za život na taj načim.

Harison Ford i Kalista Foto: Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia

Uspeh u ovom poslu donosi određenu slobodu koja dolazi s odgovornošću da se podržavamo, da podižemo druge kada možemo, da držimo vrata otvorenima za sledeće dete, sledećeg izgubljenog dčaka koji traži mesto kojem će pripadati.

Zaista sam srećan čovek. Srećan sam što sam pronašao svoje ljude, srećan sam što imam posao koji me izaziva, srećan sam što ga još uvek radim. I to ne uzimam zdravo za gotovo", poručio je Harison Ford koji nije mogao da sakrije suze tokom govora.

Dodao je kroz šalu da drugi dobijaju nagradu jer su nominovani, a on "jer je i dalje živ". Naglasio je i da je pomalo čudno primiti priznanje za životno delo. „Želim da se iskreno zahvalim od srca svojim kolegama, svojoj izvanrednoj predivnoj supruzi Kalisti i svojoj porodici, koji su mi pružili ljubav i hrabrost kroz sve ovo, i hvala SAG-AFTRA što su me počastili ovom nagradom. Ovo je vrlo ohrabrujuće", nastavio je.

Harison Ford i Kalista Foto: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Slavni glumac se našalio da je "na polovini svoje karijere", a zahvalio se i Džordžu Lukasu, Stivenu Spilbergu, pokojnom direktoru kastinga Fredu Rusu i bivšoj menadžerki Patriši Mekvini, zbog njihovog uticaja na njegovu karijeru.

