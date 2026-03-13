Slušaj vest

Jedna od najvoljenijih domaćih glumica, Vesna Trivalić, oduvek je bila poznata po tome što svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti. Tokom dugogodišnje karijere veoma retko govori o porodici, pa su detalji iz njenog svakodnevnog života gotovo nepoznati široj publici.

Ipak, poznato je da je godinama u skladnom braku sa Nenadom Pandurovićem, sa kojim je izgradila miran porodični život.

Zbog porodice napravila pauzu u karijeri

Glumica je pre gotovo dve decenije donela važnu odluku – da se na neko vreme povuče iz glume kako bi se u potpunosti posvetila porodici. Brak sa Nenadom Pandurovićem sklopila je 2006. godine, a nakon toga su jedno vreme živeli u inostranstvu.

Porodični život nastavili su u Dubaiju, gde su proveli više godina, daleko od domaće javnosti i medija. Pre nekoliko godina odlučili su da se vrate u Beograd, gde danas ponovo žive.

U braku su dobili sina Nikolu, koji danas studira književnost u Engleskoj.

Zabuna oko zanimanja njenog supruga

U medijima se godinama moglo pročitati da je Vesnin suprug po profesiji plastični hirurg, ali se ispostavilo da ta informacija nije tačna. Prema dostupnim navodima, Nenad Pandurović se zapravo bavi pravom.

Glumica o svom suprugu i sinu retko govori, ali je jednom prilikom ipak podelila koliko joj porodica znači.

– Važno mi je da su mi muž i dete uvek tu, da brinem o njima i da ih volim, a oni mene vole – rekla je Trivalićeva u jednoj od retkih izjava o privatnom životu.

Porodica joj je najveća podrška

Poznata glumica otkrila je i da su je upravo suprug i sin podstakli da se ponovo više posveti poslu i da izađe iz porodične rutine.

– Oni su me zapravo nagovorili da „izađem iz kuće“. Dolazim ja, idu oni, pa će sledeće godine biti lakše. Radujemo se svi zajedno – ispričala je tada kroz osmeh.

Dodala je da joj porodica daje najveću snagu u životu.

–Porodica vam čuva leđa i daje snagu – poručila je glumica.

