Saobraćajne nesreće svake godine odnose stotine života. Samo tokom prošle godine na putevima širom Srbije poginulo je više od 400 ljudi, a crni bilans nastavljen je i u 2026. godini. Najčešći uzroci i dalje su neprilagođena brzina, rizična preticanja i vožnja pod dejstvom alkohola.

Među žrtvama drumskih tragedija našle su se i brojne poznate ličnosti čija je smrt šokirala javnost. Od domaćih glumaca do svetskih zvezda, njihove sudbine i danas izazivaju tugu i nevericu.

Tragična sudbina Ene Begović

Ena Begović, jedna od najlepših i najpopularnijih glumica sa prostora bivše Jugoslavije, poginula je 15. avgusta 2000. godine u saobraćajnoj nesreći, samo nekoliko dana pre 40. rođendana. Te godine udala se za biznismena Josip Radeljak, a nedugo potom rodila im se ćerka Lana.

Pogledajte u galeriji fotografije Ene Begović:

Ena Begović Foto: Centar Film, Printscreen/Youtube

Malo je poznato da je glumica celog života imala snažan strah od vožnje automobilom i autobusom. Taj osećaj dodatno je pojačan nakon nesreće 1996. godine u kojoj je poginuo motociklista, dok je njen prijatelj zadobio teške povrede. Begovićeva je tada osuđena na uslovnu kaznu od tri godine, ali najveći teret za nju bio je psihički šok od kojeg se nikada nije potpuno oporavila.

Kobnog dana Ena je putovala u džipu „Grand Cherokee“ sa suprugom, majkom Terezom, ćerkom Lanom i Radeljakovim sinom Leom. Prema prvim informacijama, Leo je nakratko prepustio volan ocu, ali je vozilo iznenada krenulo niz strmu ulicu. U tom trenutku glumica je ispala iz automobila i zadobila fatalne povrede glave i kičme.

Kasnije je utvrđeno da je za volanom ipak bio Leo Radeljak, koji je 2007. godine oslobođen optužbi za ubistvo iz nehata, jer je sud zaključio da je nesreću verovatno izazvao tehnički kvar.

Ena Begović u filmu Pad Italije Foto: Centar Film

Porodica je tužila proizvođača automobila DaimlerChrysler u Sjedinjenim Državama, ali je proces kasnije prebačen u Hrvatsku. Njihova ćerka Lana u nesreći je zadobila teške povrede glave, ali je preživela zahvaljujući brzoj reakciji lekara i transportu helikopterom iz Splita u Zagreb. Danas ima 25 godina i mnogi ističu da neodoljivo podseća na svoju majku.

Milenko Zablaćanski: tragedija na putu Zlatibor–Užice

Poznati srpski glumac Milenko Zablaćanski preminuo je 22. januara 2008. godine, sedamnaest dana nakon teške saobraćajne nesreće. Do sudara je došlo 5. januara na magistralnom putu od Zlatibora ka Užicu, kada je automobil marke „Mercedes“ proklizao u suprotnu traku i direktno udario u vozilo kojim je upravljao glumac.

Pogledajte u galeriji fotografije glumca:

Milenko Zablaćanski Foto: PrinScreen/Youtube, Printscreen/Youtube

Zablaćanski je najpre prevezen u užičku bolnicu, gde je nekoliko dana bio u komi. Pošto nije došlo do poboljšanja, transportovan je na Vojnomedicinska akademija u Beogradu, gde je ubrzo preminuo od zadobijenih povreda. Njegova supruga, balerina i kostimografkinja Snežana Vesković-Zablaćanski, kasnije je govorila o životu sa glumcem:

„Bio je poseban čovek. Zbog toga se svakog dana zahvaljujem Bogu što sam s njim provela dvadeset godina. Znao je da nas nasmeje i vrati snagu. Bio je borac, vredan i odgovoran čovek.“

U braku su dobili dva sina – Ivana i Nikolu. Stariji sin Ivan danas je krenuo očevim stopama i bavi se glumom.

Aleksandar Gavrić – zvezda „Marša na Drinu“

Jedan od najtalentovanijih jugoslovenskih glumaca, Aleksandar Gavrić, poginuo je 6. decembra 1972. godine u saobraćajnoj nesreći kod Inđije. Publika ga je posebno zapamtila po ulozi kapetana Koste Hadži-Vukovića u čuvenom filmu Marš na Drinu, koji je obeležio jugoslovensku kinematografiju.

Aleksandar Gavrić Foto: Printscreen/Youtube

Rođen 1932. godine, Gavrić je diplomirao glumu na Akademiji dramskih umetnosti u Beogradu i brzo stekao popularnost zahvaljujući upečatljivom izgledu i snažnim ulogama. Veliki uspeh donela mu je i uloga u filmu Kapetan Leši, nakon koje je snimljen i nastavak „Obračun“.

Aleksandar Gavrić Foto: Printscreen/Youtube

U vreme najveće popularnosti, poginuo je u svojoj 40. godini u teškom udesu kod Inđije 6. decembra 1972. godine. Sa njim je bila i njegova devojka Jasmina Lisac, koja je imala samo 18 godina i koja je, takođe, nastradala.

Smrt princeze Dajane koja je potresla svet

Vest o pogibiji princeze Dajane 31. avgusta 1997. godine izazvala je šok širom planete. Automobil u kojem su se nalazili Dajana, njen partner Dodi Fayed i vozač Henri Paul udario je u stub tunela u Parizu. Vozač i Dodi poginuli su na licu mesta.

Pogledajte u galeriji fotografije sa mesta nesreće:

Princeza Dajana - mesto saobraćajne nesreće Foto: Profimedia

U nesreći je preživeo samo telohranitelj Trevor Ri-Džuons, dok je princeza preminula nekoliko sati kasnije u bolnici. Njena sahrana održana je 6. septembra 1997. godine u Londonu. Na ulicama britanske prestonice okupilo se oko tri miliona ljudi, dok je prenos ceremonije pratilo gotovo tri milijarde gledalaca širom sveta.

Pol Voker – tragedija zvezde „Paklenih ulica“

Holivudski glumac Pol Voker, poznat po ulozi u franšizi Fast & Furious, poginuo je 30. novembra 2013. godine u 40. godini života. Nesreća se dogodila u gradu Santa Klarita u Kaliforniji. Voker je bio suvozač u automobilu „Porsche Carrera GT“, kojim je upravljao njegov prijatelj i poslovni partner Rodžer Rodas.

Pogledajte u galeriji fotografije Pol Vokera:

Pol Voker Foto: Profimedia, Printscreen/Instagram

Vozač je izgubio kontrolu nad vozilom, koje je udarilo u stub i drvo, nakon čega je izbio požar. Obojica su poginula na licu mesta. Ironično, tog dana glumac je krenuo na humanitarni događaj svoje organizacije Reach Out Worldwide, na kojem su se prikupljala sredstva za žrtve tajfuna na Filipinima.

