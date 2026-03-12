Slušaj vest

Sin kultnog rok pevača Ozija Ozborna postao je otac po peti put, i to gotovo tačno osam meseci nakon njegove smrti. Džek Ozborn i njegova supruga Ari Gerhart dobili su ćerku kojoj su dali ime u čast njenog čuvenog dede – devojčica se zove Ozi Matilda Ozborn.

Srećni roditelji su na Instagramu podelili prvu fotografiju svoje novorođene ćerke, uz informaciju da je devojčica na svet došla 5. marta i da je pri rođenju imala 3.28 kilograma.

"Predstavljamo vam Ozi Matildu Ozborn", napisali su ponosni roditelji uz objavu.

Vest o trudnoći otkrivena krajem prošle godine

Džek Ozborn je još u decembru prošle godine u razgovoru za "The Sun" otkrio da će njegova porodica uskoro postati brojnija.

"Sjajno je. Jako smo uzbuđeni. Moram reći da je bilo delomično planirano. Možda se dogodilo malo ranije nego što smo očekivali, ali to je definitivno bilo nešto što smo želeli i nekako se čudesno ostvarilo".

On je tada istakao i da je njegov otac, čuveni roker Ozi Ozborn, bio upoznat sa lepim vestima da će porodica dobiti još jednu devojčicu.

Rođenje bebe dobilo posebno značenje

Podsećanja radi, legendarni muzičar Ozi Ozborn preminuo je 22. jula 2025. godine. Sa suprugom Šeron Ozborn dobio je troje dece – sina Džeka i ćerke Ejmi i Keli Ozborn, koja je nedavno privukla veliku pažnju javnosti zbog drastične promene izgleda. Džek Ozborn je naglasio da činjenica da je njegov otac znao da će dobiti još jednu unuku daje dodatnu emotivnu težinu rođenju male Ozi Matilde.

"Mislim da nam je to sa jedne strane na dobar način skrenulo misli, a sa druge nam je donelo i neku utehu - na čudan način, kao da se krug zatvorio. Energija se velikim delom sa tugovanja preusmerila na nešto više nade".

Velika porodica Džeka Ozborna

Džek Ozborn iz braka sa bivšom suprugom Lisom Steli već ima tri ćerke – Perl Klementajn (14), Endi Rouz (11) i Mini Teodoru (8). Sa sadašnjom suprugom ranije je dobio i ćerku Mejpl Artemis, koja danas ima četiri godine. Rođenjem male Ozi Matilde, porodica je postala još brojnija, a dolazak nove bebe doneo je radost i novu nadu u periodu koji je za njih bio obeležen velikim gubitkom.

