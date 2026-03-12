Slušaj vest

Pre nekoliko godina javnost je bila zaprepašćena nesvakidašnjim porodičnim skandalom sa holivudske scene. Sve je počelo kada je ćerka bila u vezi sa poznatim glumcem, a potom je njena majka, koja je znala za taj odnos, započela romansu sa istim muškarcem i na kraju se za njega i udala.

U središtu priče našle su se Tiš Sajrus i njena ćerka Noa Sajrus. Njihov odnos tada je bio pod lupom javnosti, a mnogi su burno reagovali na celu situaciju.

Danas ponovo zajedno u javnosti

Iako je nekada između njih vladala velika napetost, majka i ćerka danas su, čini se, ponovo u dobrim odnosima. Nedavno su se zajedno pojavile na holivudskoj premijeri filma Remajnders of Him, gde su privukle pažnju usklađenim modnim kombinacijama.

Obe su izabrale elegantne crne odevne kombinacije, a na društvenim mrežama posebno su se nizali komplimenti na račun izgleda Noe Sajrus. Ona je, inače, rođena sestra svetske muzičke zvezde Majli Sajrus.

Ljubavni trougao koji je izazvao buru

Pre nekoliko godina odnos između Noe i Tiš bio je ozbiljno narušen zbog glumca Dominika Persela, kojeg domaća publika dobro poznaje. Prema navodima izvora, Noa Sajrus (26) nije javno komentarisala porodični skandal, ali ju je, kako su tvrdili insajderi, duboko pogodila vest da je njena majka započela vezu sa Perselom (56). Oni su navodno ranije imali odnos koji su opisivali kao "prijateljstvo sa povlasticama", a njihova veza je povremeno bila prekidana pa ponovo obnavljana.

Uprkos tome, Tiš Sajrus (57) je započela romansu sa glumcem, i to u periodu kada je znala za njegov odnos sa svojom ćerkom. Kako su izvori tvrdili, upravo je ona prva stupila u kontakt sa njim putem poruka na Instagramu.

Venčanje bez jedne ćerke

Veza između Tiš Sajrus i Dominika Persela kasnije je krunisana brakom.

Venčanje je održano 2024. godine na luksuznom imanju u Malibuu, pored bazena, a ceremonija je usledila četiri meseca nakon veridbe. Na svadbi je bila prisutna Majli Sajrus, dok Noa nije prisustvovala ceremoniji svoje majke.

Ljubavni život Dominika Persela

Dominik Persel, poznat po ulozi u seriji "Prison Break", ranije je bio u braku sa Rebekom Vilijamson od 1998. do 2008. godine. Iz tog braka ima četvoro dece. Godine 2020. fotografisan je na Hantington plaži dok razmenjuje nežnosti sa glumicom Anom Lin Mekord, koja je od njega mlađa 17 godina.

Treći brak Tiš Sajrus

Za Tiš Sajrus brak sa Dominikom Perselom predstavlja treći brak. Ranije je bila udata za pevača Bilija Reja Sajrusa, sa kojim ima dve ćerke i dva sina, kao i za Bakstera Nila Helsona.

Noa Sajrus Foto: Profimedia

"Hiljadu puta da", napisala je na Instagramu u aprilu 2024. kada je objavila da se verila sa poznatim glumcem. Njih dvoje su svoju vezu na ovoj društvenoj mreži prvi put javno predstavili 2023. godine.

U isto vreme, nedugo pre majčinog venčanja, Noa Sajrus je saopštila da se verila sa modnim dizajnerom Pinkusom.

