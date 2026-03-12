Slušaj vest

Lajza Mineli u svojim memoarima "Kids, Wait Till You Hear This!" otvoreno govori o turbulentnom i raznovrsnom ljubavnom životu, uključujući i strastvene vanbračne afere sa rediteljem Martinom Skorsezeom i komičarem Piterom Selersom. U knjizi, koja je objavljena 10. marta, detaljno opisuje svoja četiri braka, ali i brojne romanse koje su obeležile njenu karijeru.

Brak sa Piterom Alenom i otkrivanje njegove tajne

Tokom svog prvog braka sa australijskim pevačem Piterom Alenom, za kojeg se kasnije ispostavilo da je homoseksualac, Mineli je započela vezu sa Dezijem Arnezom Džuniorom, sinom Lusil Bol i Dezija Arneza. Prisetila se trenutka kada je otkrila tajnu svog supruga:

U galeriji pogledajte fotografije Lajze Mineli i Pitera Alena:

1/5 Vidi galeriju Lajza Mineli i Piter Alen Foto: Everett Collection Collection / Everett / Profimedia, R. Cummings / Hollywood Archive / Profimedia, Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

"Jednog dana vratila sam se ranije iz kupovine, ušla u stan i zatekla Pitera kako strastveno vodi ljubav. Sa muškarcem. U našem krevetu!"

Dodala je da joj je tada prvi put priznao svoju seksualnu orijentaciju.

"Dok se drugi gospodin na brzinu oblačio i nestajao, osećala sam se krhko i uplašeno... Tada mi je Piter prišao i snažno me zagrlio. Oboje smo počeli da plačemo. Prvi put mi je rekao: 'Lajza, volim te više od ikoga na svetu... i gej sam'."

Uprkos razvodu, ostali su bliski prijatelji sve do njegove smrti od AIDS-a 1992. godine.

Veridba koja se preklapala sa drugim vezama

Dok je još bila u braku sa Alenom, njena veza sa Dezijem Arnezom Džuniorom razvila se do veridbe 1973. godine. Međutim, iste godine, nakon nastupa u Londonu, započela je romansu sa komičarskom legendom Piterom Selersom. Njihova veza trajala je svega pet nedelja, ali su u tom kratkom periodu čak bili i vereni, iako je veridba potrajala samo kratko vreme. Cela situacija dodatno je zakomplikovana jer se preklapala sa njenim zarukama sa Arnezom i brakom sa Alenom.

Lajza Mineli i Piter Alen Foto: R. Cummings / Hollywood Archive / Profimedia

Brak sa Džekom Hejlijem i afera sa Martinom Skorsezeom

Godine 1974. udala se za svog drugog supruga, Džeka Hejlija Džuniora, sina glumca koji je igrao Limenog čoveka zajedno sa njenom majkom Džudi Garland u filmu Čarobnjak iz Oza. Tokom tog braka imala je burnu aferu sa rediteljem Martinom Skorsezeom, koji ju je režirao u filmu New York, New York iz 1977. godine.

"Naša ljubavna veza, iskreno govoreći, bila je slojevita poput lazanja. Oboje smo bili Italijani. Strastveni. Intenzivni. Posvećeni svom poslu", napisala je Mineli.

"Oboje smo imali vulkanske temperamente. Bio je neverovatno zgodan muškarac koji je delio moju ljubav prema filmu. Ja sam bila ćerka reditelja."

Njihova romansa očigledno nije završila u dobrim odnosima, jer je Skorseze godinama kasnije, na dodeli Oskara 2014. godine, "okrenuo glavu od mene" kada je pokušala da ga pozdravi.

Martin Skorseze Foto: EPA Nina Prommer

Veze sa slavnim umetnicima

Njen prijatelj Endi Vorhol u svojim dnevnicima opisao je njen ljubavni život kao "komplikovan". Tvrdio je da se njena veza sa Skorsezeom poklapala sa romansom sa slavnim baletskim igračem Mihailom Barišnjikovom, što je Mineli prošle godine i potvrdila.

"Seksi, seksi, seksi! Da, bio je... i da, jesmo", rekla je.

Borba sa zavisnošću i lične tragedije

U memoarima se osvrnula i na svoju borbu sa zavisnošću tokom sedamdesetih godina.

"Benzodiazepini. Barbiturati. Amfetamini. Alkohol. Kokain", napisala je, opisujući taj period života kao "maglu droga".

Lajza Mineli danas Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Nakon kratke veze sa zvezdom mjuzikla Pippin, Benom Verenom, započela je treći i najduži brak sa vajarom Markom Gerom. Taj brak trajao je od 1979. do 1992. godine. Tokom tog perioda silno je želela da postane majka, ali je doživela tri pobačaja, uključujući i mrtvorođenu bebu u petom mesecu trudnoće.

"Molila sam se svakog dana da naše dete preživi, ali nije bilo suđeno... Do danas ne mogu da govorim o tim događajima bez tuge i anksioznosti. Nemogućnost da postanem majka tragedija je koju nikada neću preboleti."

Poslednji brak i medijski spektakl

Njen četvrti i poslednji brak bio je sa Dejvidom Gestom 2002. godine, a opisala ga je kao pravi medijski spektakl.

"Očigledno nisam bila trezna kada sam se udala za tog klovna. Gest je bio brbljiv, mutan mešetar koji je nosio više šminke nego ja", napisala je.

Lajza Mineli i Mark Gero Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Optužila ga je da je pokušavao da kontroliše svaki aspekt njenog života, kao i da je troškove njihovog venčanja, vredne oko 2.9 miliona evra, stavljao na njenu kreditnu karticu. Brak je na kraju završen ogorčenim razvodom.

Ponovni susret sa starom ljubavi

Dok je radila na memoarima, ponovo je stupila u kontakt sa Dezijem Arnezom Džuniorom.

"Počela sam da mu se izvinjavam zbog bola koji sam mu davno nanela. Ali me je Dezi zaustavio. 'Lajza', rekao je, 'sve čega se sećam je ljubav. Molim te, pusti sve ostalo. Ja jesam.' Pravi gospodin", napisala je.

Kakvog muškarca danas želi

Na kraju knjige glumica je na duhovit način opisala kakav ljubavni život danas priželjkuje.

"U idealnom slučaju, izlazila bih sa starijim, elegantnim muškarcem koji se lepo oblači i koji je neverovatno bogat. Zatim bih izlazila sa četrdesetogodišnjakom koji je strastven oko nečega. Nije me briga oko čega. A onda bih izlazila sa osamnaestogodišnjakom kojeg viđam dva puta nedeljno i ne znam mu ime."

Pogledajte video: Holivudska glumica posetila Zlatibor