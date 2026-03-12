Slušaj vest

Ove godine dodela Oskara biće obeležena pojačanim sigurnosnim merama zbog globalnih napetosti povezanim sa sukobom u kojem učestvuju Sjedinjene Države, Izrael i Iran. Iako vlasti ističu da za sada nema verodostojnih pretnji, organizatori su potvrdili da se pripreme intenziviraju kako bi se obezbedila sigurnost gostiju, osoblja i fanova koji će se okupiti u Holivudu. Ceremonija je zakazana za nedelju, 15. marta, u dvorani Dolby Theatre.

Producenti: Sigurnost je prioritet

Izvršni producenti Keti Mulan i Radž Kapoor osvrnuli su se na sigurnosnu situaciju na konferenciji za novinare u sredu, 11. marta, potvrdivši da su sigurnosni planovi dodatno pojačani iz predostrožnosti. Kapoor je objasnio da je sigurnosno planiranje deo priprema za Oskare svake godine, ali da tim pomno prati svetska dešavanja koja bi mogla uticati na ceremoniju.

Oskar Foto: EPA Caroline Berhman

"Svake godine pratimo šta se dešava u svetu", rekao je Kapoor. "Imamo podršku FBI-a i policije Los Anđelesa i usko sarađujemo sa njima. Ovaj spektakl mora proći bez greške."

Dodao je da je sigurnost jedna od ključnih odgovornosti organizacionog tima.

"Želimo da svi koji dolaze na dodelu, oni koji je prate, pa čak i fanovi izvan ograde, osećaju se sigurno, zaštićeno i dobrodošlo. Naš je zadatak kao organizatora da to i obezbedimo", poručio je.

Kapoor je naglasio da sigurnost ostaje jedan od najvažnijih aspekata planiranja.

"Shvatamo ovo vrlo ozbiljno i snosimo veliku odgovornost. Imamo jedan od najboljih timova u industriji u svakom pogledu, uključujući i naš sigurnosni tim", zaključio je.

Upozorenje FBI-a o mogućim napadima dronovima

Pojačane pripreme usledile su nakon izveštaja da je Iran navodno razmatrao moguće osvetničke napade dronovima na lokacije u Kaliforniji. Prema pisanju ABC Newsa i Los Angeles Timesa, FBI je 11. marta izdao upozorenje policijskim agencijama o toj mogućnosti.

Dodela Oskara 2026 Foto: EPA Caroline Berhman

U upozorenju se navodi da vlasti imaju informacije da je Iran navodno planirao iznenadni napad bespilotnim letelicama lansiranim s plovila uz pacifičku obalu SAD-a. U slučaju eskalacije vojnih napetosti, potencijalne mete u Kaliforniji mogle bi biti ugrožene. Ipak, zvaničnici su pojasnili da su obaveštajni podaci ograničeni i nepotvrđeni.

"Nemamo dodatne informacije o vremenu, načinu izvedbe, meti ni počiniocima navodnog napada", stajalo je u upozorenju.

Izvor za Los Angeles Times rekao je da je upozorenje bilo preventivnog karaktera i u tom trenutku nije smatrano verodostojnim. U istom izveštaju se navodi da vlasti nisu uočile jasne naznake da Iran aktivno planira takvu operaciju. FBI je odbio da javno komentariše upozorenje.

Lokalne vlasti na oprezu

Lokalne vlasti naglašavaju da trenutno nema potvrđenih pretnji usmerenih na dodelu Oskara. Policijska uprava Los Anđelesa (LAPD) izjavila je za NBC Los Angeles da istražitelji nisu identifikovali verodostojne pretnje protiv dvorane Dolby Theatre.

Ipak, oko dvorane se sprovodi opsežna sigurnosna operacija. Nakon što posetioci uđu, zgrada će biti zatvorena i podvrgnuta višestrukim sigurnosnim proverama tokom dana. Oko lokacije biće postavljen sigurnosni perimetar od približno 1.6 kilometara, sa kontrolnim tačkama za proveru vozila i osoba.

Dodela Oskara 2026 Foto: EPA Caroline Berhman

Prema pisanju Entertainment Weeklyja, u pozorištu i oko njega biće raspoređeno oko 1000 privatnih zaštitara. LAPD će takođe angažovati uniformisane policajce, postaviti nadzorne kamere, koristiti dronove i rasporediti specijalizovane jedinice, uključujući pse za otkrivanje eksploziva i SWAT timove.

U izjavi za NBC Los Angeles, LAPD je poručio da agencije za bezbednost blisko sarađuju sa saveznim i državnim partnerima.

"Želimo da uverimo svakog stanovnika Los Anđelesa da nastavljamo saradnju sa svim našim saveznim, državnim i lokalnim partnerima u razmeni obaveštajnih podataka. Informacije razmenjujemo odmah, proveravamo svaki verodostojan trag i prilagođavamo svoje delovanje kako bismo osigurali bezbednost našeg grada", naveli su.

Šerifov ured okruga Los Anđeles takođe je potvrdio pojačani oprez.

"S obzirom na trenutna globalna dešavanja, naš odeljak ostaje na povišenom stepenu pripravnosti i pojačano je na oprezu dok nastavljamo da štitimo stanovnike okruga Los Anđeles", stoji u njihovoj izjavi.

Političari o sigurnosnoj situaciji

Guverner Kalifornije Gejvin Njuzom rekao je da državni zvaničnici blisko sarađuju sa bezbednosnim i obaveštajnim agencijama. "U stalnom sam kontaktu sa bezbednosnim i obaveštajnim službama kako bih pratio moguće pretnje Kaliforniji, uključujući i one povezane sa sukobom na Bliskom istoku", napisao je Njuzom na društvenim mrežama. "Iako trenutno nismo svesni nikakvih direktnih pretnji, ostajemo spremni za svaku vanrednu situaciju u našoj državi."

Ejdrijen Brodi, Oskar 2025 Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Zabrinutost zbog mogućih napada na američkom tlu komentarisao je i predsednik Donald Tramp u nedavnom intervjuu za časopis Time. Na pitanje da li Amerikanci treba da budu zabrinuti, Tramp je odgovorio: "Pretpostavljam. Ali mislim da su ljudi stalno zabrinuti zbog toga. Mi o tome stalno razmišljamo i pripremamo se za takve scenarije", dodao je.

Za sada zvaničnici naglašavaju da će se dodela Oskara održati po planu, uz snažne sigurnosne mere osmišljene da zaštite sve prisutne.

Pogledajte video: Nina Seničar otkrila kako se sprema za dodelu Oskara