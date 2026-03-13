Slušaj vest

Bivša gimnastičarka Olivija Dan, pravi još jedan veliki korak u svojoj karijeri – seli se direktno u Holivud. Popularna influenserka se pridružila glumačkoj ekipi rimejka serije „Čuvari plaže“.

Prema TMZ-u, Dan će u novoj verziji serije igrati lik po imenu Grejs.

I sama influenserka je brzo potvrdila vest. Podelila je kratku poruku sa svojim pratiocima na X:

„Vreme je za posao!!!“

Pogledajte u galeriji vrele kadrove Olivije Dan:

Bivša gimnastičarka Olivija Dan je zvezda rimejka serija Čuvari plaže

Iz gimnastike u Holivud

Ovo je samo najnovije dostignuće u karijeri 23-godišnje sportistkinje koja je postala jedna od najpoznatijih ličnosti na društvenim mrežama. Dan je prvi put dospela u centar pažnje prošle godine kada se pojavila na naslovnoj strani izdanja časopisa „Sports Illustrated Swimsuit“ u maju 2025. godine.

Privatno, zabavlja se sa bacačem MLB-a Polom Skinsom, ali čini se da je sada sve više fokusirana na karijeru u industriji zabave.

„Gluma je oduvek bila moja strast“

Olivija Dan Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Ranije ovog meseca, Den je iznenadila mnoge kada je otkrila da već neko vreme pohađa časove glume. U intervjuu za časopis People, priznala je da njeno interesovanje za glumu datira još iz studentskih dana.

„Jedna stvar koja bi mogla da iznenadi ljude jeste da pohađam časove glume i da mi se u tome zaista sviđa“, rekla je.

Kako je objasnila, tokom studija na Državnom univerzitetu Luizijane, njen prioritet je bio fakultet i sport, tako da nije imala dovoljno vremena da se ozbiljno posveti toj strasti.

„Oduvek sam želela da se bavim glumom, ali kada ste student sportista, škola i sport su na prvom mestu. Gimnastika je tada bila moj glavni fokus. Sada kada sam završila fakultet, imam mnogo više vremena da istražim svoju kreativnu stranu i posvetim se glumi“, dodala je Den.

Olivija Dan Foto: Rick Davis / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Otvorena za filmske i TV projekte

Influenserka ne krije činjenicu da bi volela da se okuša i u drugim projektima na velikom ili malom platnu ako se ukaže prava prilika.

„Volim kreativnu saradnju i trenutak kada konačno vidite rezultat svega na čemu ste radili. Bilo da je u pitanju gimnastika ili gluma u ​​filmu ili seriji, osećaj kada se sav naporan rad isplati je neverovatan“, rekla je.

Velika glumačka postava u novoj seriji „Čuvari plaže“

U novoj verziji serije „Čuvari plaže“ pojaviće se i:

Čuvari plaže - originalna postavka Foto: All American Television / Hollywood Archive / Profimedia

Stiven Amel kao Hobi

Džesika Belkin kao Čarli

Noa Bek kao Luk

Šej Mičel kao Trina

Hasi Harison kao Nat

Tadeus Lagron kao Bred

Bruks Nejder kao Selin

Dejvid Čokači kao Kodi

