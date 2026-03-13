Slušaj vest

Bivša gimnastičarka Olivija Dan, pravi još jedan veliki korak u svojoj karijeri – seli se direktno u Holivud. Popularna influenserka se pridružila glumačkoj ekipi rimejka serije „Čuvari plaže.

Prema TMZ-u, Dan će u novoj verziji serije igrati lik po imenu Grejs.

I sama influenserka je brzo potvrdila vest. Podelila je kratku poruku sa svojim pratiocima na X:
„Vreme je za posao!!!“

Pogledajte u galeriji vrele kadrove Olivije Dan:

Bivša gimnastičarka Olivija Dan je zvezda rimejka serija Čuvari plaže Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, VUORI / Planet / Profimedia

Iz gimnastike u Holivud

Ovo je samo najnovije dostignuće u karijeri 23-godišnje sportistkinje koja je postala jedna od najpoznatijih ličnosti na društvenim mrežama. Dan je prvi put dospela u centar pažnje prošle godine kada se pojavila na naslovnoj strani izdanja časopisa „Sports Illustrated Swimsuit“ u maju 2025. godine.

Privatno, zabavlja se sa bacačem MLB-a Polom Skinsom, ali čini se da je sada sve više fokusirana na karijeru u industriji zabave.

„Gluma je oduvek bila moja strast“

Olivija Dan
Olivija Dan Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Ranije ovog meseca, Den je iznenadila mnoge kada je otkrila da već neko vreme pohađa časove glume. U intervjuu za časopis People, priznala je da njeno interesovanje za glumu datira još iz studentskih dana.

„Jedna stvar koja bi mogla da iznenadi ljude jeste da pohađam časove glume i da mi se u tome zaista sviđa“, rekla je.

Kako je objasnila, tokom studija na Državnom univerzitetu Luizijane, njen prioritet je bio fakultet i sport, tako da nije imala dovoljno vremena da se ozbiljno posveti toj strasti.

„Oduvek sam želela da se bavim glumom, ali kada ste student sportista, škola i sport su na prvom mestu. Gimnastika je tada bila moj glavni fokus. Sada kada sam završila fakultet, imam mnogo više vremena da istražim svoju kreativnu stranu i posvetim se glumi“, dodala je Den.

Olivija Dan
Olivija Dan Foto: Rick Davis / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Otvorena za filmske i TV projekte

Influenserka ne krije činjenicu da bi volela da se okuša i u drugim projektima na velikom ili malom platnu ako se ukaže prava prilika.

„Volim kreativnu saradnju i trenutak kada konačno vidite rezultat svega na čemu ste radili. Bilo da je u pitanju gimnastika ili gluma u ​​filmu ili seriji, osećaj kada se sav naporan rad isplati je neverovatan“, rekla je.

Velika glumačka postava u novoj seriji „Čuvari plaže“

U novoj verziji serije „Čuvari plaže“ pojaviće se i:

Čuvari plaže
Čuvari plaže - originalna postavka Foto: All American Television / Hollywood Archive / Profimedia

  • Stiven Amel kao Hobi
  • Džesika Belkin kao Čarli
  • Noa Bek kao Luk
  • Šej Mičel kao Trina
  • Hasi Harison kao Nat
  • Tadeus Lagron kao Bred
  • Bruks Nejder kao Selin
  • Dejvid Čokači kao Kodi
