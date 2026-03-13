Fatalna gimanstičarka dobila ulogu u rimejku "Čuvari plaže": Zbog Olivijinih vrelih poza gore društvene mreže
Bivša gimnastičarka Olivija Dan, pravi još jedan veliki korak u svojoj karijeri – seli se direktno u Holivud. Popularna influenserka se pridružila glumačkoj ekipi rimejka serije „Čuvari plaže“.
Prema TMZ-u, Dan će u novoj verziji serije igrati lik po imenu Grejs.
I sama influenserka je brzo potvrdila vest. Podelila je kratku poruku sa svojim pratiocima na X:
„Vreme je za posao!!!“
Pogledajte u galeriji vrele kadrove Olivije Dan:
Iz gimnastike u Holivud
Ovo je samo najnovije dostignuće u karijeri 23-godišnje sportistkinje koja je postala jedna od najpoznatijih ličnosti na društvenim mrežama. Dan je prvi put dospela u centar pažnje prošle godine kada se pojavila na naslovnoj strani izdanja časopisa „Sports Illustrated Swimsuit“ u maju 2025. godine.
Privatno, zabavlja se sa bacačem MLB-a Polom Skinsom, ali čini se da je sada sve više fokusirana na karijeru u industriji zabave.
„Gluma je oduvek bila moja strast“
Ranije ovog meseca, Den je iznenadila mnoge kada je otkrila da već neko vreme pohađa časove glume. U intervjuu za časopis People, priznala je da njeno interesovanje za glumu datira još iz studentskih dana.
„Jedna stvar koja bi mogla da iznenadi ljude jeste da pohađam časove glume i da mi se u tome zaista sviđa“, rekla je.
Kako je objasnila, tokom studija na Državnom univerzitetu Luizijane, njen prioritet je bio fakultet i sport, tako da nije imala dovoljno vremena da se ozbiljno posveti toj strasti.
„Oduvek sam želela da se bavim glumom, ali kada ste student sportista, škola i sport su na prvom mestu. Gimnastika je tada bila moj glavni fokus. Sada kada sam završila fakultet, imam mnogo više vremena da istražim svoju kreativnu stranu i posvetim se glumi“, dodala je Den.
Otvorena za filmske i TV projekte
Influenserka ne krije činjenicu da bi volela da se okuša i u drugim projektima na velikom ili malom platnu ako se ukaže prava prilika.
„Volim kreativnu saradnju i trenutak kada konačno vidite rezultat svega na čemu ste radili. Bilo da je u pitanju gimnastika ili gluma u filmu ili seriji, osećaj kada se sav naporan rad isplati je neverovatan“, rekla je.
Velika glumačka postava u novoj seriji „Čuvari plaže“
U novoj verziji serije „Čuvari plaže“ pojaviće se i:
- Stiven Amel kao Hobi
- Džesika Belkin kao Čarli
- Noa Bek kao Luk
- Šej Mičel kao Trina
- Hasi Harison kao Nat
- Tadeus Lagron kao Bred
- Bruks Nejder kao Selin
- Dejvid Čokači kao Kodi
