Ljubav često prkosi pravilima, godinama i očekivanjima okoline. Upravo takvu priču imaju glumac Vahidin Prelić i njegova partnerka Bojana Radić. Njih dvoje odlučili su da ignorišu predrasude i da svoju vezu grade po sopstvenim pravilima, iako ih deli čak 23 godine razlike, drugačija veroispovest i život na relaciji između gradova.

Poznati glumac danas otvoreno govori o svojoj emotivnoj priči, koja je, kako kaže, počela sasvim spontano – jednim pogledom.

Popularnost donele serije „Južni vetar“ i „Kalkanski krugovi“

Prelić, prvak drame u Narodnog pozorišta Užice, širu popularnost stekao je zahvaljujući ulogama u popularnim televizijskim projektima. Publika ga posebno pamti po ulozi inspektora u seriji Južni vetar, kao i po liku policajca u seriji Kalkanski krugovi.

Ipak, poslednjih godina pažnju javnosti privlači i njegov privatni život. Nakon razvoda, glumac je započeo vezu sa dve decenije mlađom Bojanom, što je izazvalo veliku radoznalost javnosti.

Par je nedavno gostovao u podkastu Oslobođenje, gde su bez ustručavanja govorili o svom odnosu i o tome kako su razmišljali o reakcijama okoline.

Susret u Sarajevu koji je sve promenio

Njihova ljubavna priča počela je u Sarajevo, gde su se prvi put upoznali. Prema Bojaninim rečima, varnice su se pojavile gotovo istog trenutka.

„Da budemo iskreni, sve počinje od prvog pogleda. Kada sam ga videla, pomislila sam: ‘Dobar čika, stvarno dobro izgleda.’ Onda sam pomislila – hajde da vidimo ima li tu energije i hemije“, priznala je kroz osmeh.

„Ako ti je otac mojih godina - ovo nema smisla“

I Prelić priznaje da je odmah osetio posebnu privlačnost, naročito dok ju je pratio kući posle njihovog prvog susreta. Ipak, jedna stvar ga je ozbiljno mučila – razlika u godinama.

„Video sam da je mnogo mlađa. Sećam se da sam joj rekao: ‘Ako ti je tata mojih godina, ja stvarno ovo ne mogu da radim. To nema smisla’“, prisetio se glumac.

U početku su se, kako kaže, dogovorili da samo ostanu u kontaktu i da ne ulaze u ozbiljnu vezu. Međutim, uprkos svim dilemama, emocije su ubrzo prevladale i njihova priča je dobila potpuno novi tok.

Najvažnije mu je bilo mišljenje sina

Veza koja je spajala ljude različitih godina, vere i gradova donela je i pitanje kako će porodice reagovati.

Prelić ističe da mu tuđe mišljenje nije presudno, ali da mu je bilo važno da njegov sin prihvati njegov izbor.

„Ja više ne tražim ničije odobrenje. Najvažnije mi je bilo da moj sin prihvati naš odnos“, iskreno je rekao.

Sa druge strane, Bojana je unapred znala kakva bi mogla biti reakcija njenih roditelja.

„Od početka sam bila sigurna da će mama to prihvatiti. Mama je mama. Ali sam isto tako znala da će tata reagovati u stilu: ‘Šta radiš ti? Jesi li ti normalna?!’“, ispričala je kroz smeh.

