Jedan od najpoznatijih i najuticajnijih preduzetnika današnjice, Bil Gejts, odrastao je u porodici koja je veliku pažnju posvećivala obrazovanju i vaspitanju. Njegovi roditelji, Vilijam H. Gejts Drugi i Meri Maksvel Gejts, nisu planirali da njihov sin postane milijarder, ali su verovali da su znanje, disciplina i pravilno usmeravanje ključ uspeha.

Uticaj roditelja na njegov život i karijeru

Bilov otac, Vilijam H. Gejts Drugi, bio je ugledni američki advokat i poznati filantrop. Preminuo je u septembru 2020. godine u 94. godini. Tokom života imao je važnu ulogu i u radu humanitarnih projekata, a posebno u osnivanju Fondacije Bil i Melinda Gejts.

U galeriji pogledajte fotografije Bila Gejtsa:

Njegova majka, Meri Maksvel Gejts, ostala je zapamćena kao uspešna poslovna žena i prva žena koja je bila predsednica humanitarne organizacije Junajted Vej of Amerika. Takođe je bila članica upravnog odbora bankarske kompanije Ferst Interstejt Benk Sistem.

Njena poslovna poznanstva imala su značajan uticaj i na početke Majkrosofta. Upravo je ona upoznala svog sina sa ljudima iz rukovodstva kompanije Aj-Bi-Em, što je kasnije dovelo do važnog ugovora za razvoj operativnog sistema. Meri Maksvel Gejts preminula je 1994. godine.

Filozofija vaspitanja: "Ljubav i logika"

Roditelji su tokom Bilovog detinjstva nastojali da mu obezbede stabilno okruženje, ali i da podstiču njegovu radoznalost i preduzetnički duh. Njegov otac posebno je verovao u pristup roditeljstvu poznat kao "Ljubav i logika", koji podrazumeva jasna pravila, ali i smiren i empatičan odnos prema deci. Kako je Bil Gejts rekao u intervjuu za Si-En-Bi-Si Mejk It, njegov otac je uvek zadržavao smirenost.

Bil Gejts Foto: NETFLIX / Planet / Profimedia

"Bilo mi je jasno da je svet mesto koje on ima pod kontrolom", rekao je Gejts.

Dodao je da se njegov otac trudio da uvek bude miran i predvidljiv, čak i kada su se deca ponašala loše.

"Nikada nije paničario. Nikada nije morao da pokazuje emocije ili koristi emocije protiv mene, čak ni kada sam bio neverovatno neposlušan."

Nemirno detinjstvo i sukobi sa roditeljima

Bil Gejts otvoreno govori o tome da nije bio lako dete za vaspitanje. Posebno je njegovoj majci bilo teško da ga odvoji od knjiga i izvede iz sobe u kojoj je provodio sate čitajući. U svojim memoarima "Izvorni kod" opisao je kako su njegovi roditelji u jednom periodu bili zabrinuti zbog njegovog ponašanja u školi. Bio je rasejan, često nije ozbiljno shvatao školske obaveze i teško se uklapao u sistem.

Bil Gejts Foto: Shutterstock

"U ratu sam sa roditeljima", rekao je jednom terapeutu kod kojeg su ga vodili.

Smiren pristup disciplinovanju

Vilijam Gejts Drugi izbegavao je da podiže ton ili koristi stroge kazne u vaspitanju. Umesto toga, nastojao je da sve rešava razgovorom i razumnim objašnjenjima.

"Uvek bi se koristio razum, promišljenost i bio smiren".

Kada bi se posle posla vratio kući i čuo da je njegov sin bio nestašan, nije dolazilo do svađe. Umesto toga, obraćao bi mu se mirno.

"U našoj kući, kao što znate, ne radimo takve stvari. Mislim da je pošteno da sada odeš gore i izviniš se majci."

Gejts je kasnije rekao da je takav način komunikacije jasno pokazivao ozbiljnost situacije i da je znao da je najbolje da posluša.

Jedini trenutak kada je izgubio strpljenje

Iako je uglavnom bio smiren, Bil Gejts se seća da je njegov otac samo jednom izgubio kontrolu. To se dogodilo za stolom tokom rasprave, kada ga je, kako kaže, polio čašom vode po licu jer je "previše pametovao".

Bil Gejts Foto: EPA/SARAH YENESEL

Osim tog trenutka, njegov otac je gotovo uvek ostajao pribran. Bil Gejts veruje da mu je upravo takav način vaspitanja pomogao da kasnije u životu bolje kontroliše sopstvene emocije.

Roditelji su ga podsticali da razvija nove veštine

Njegovi roditelji su smatrali da je važno da dete pokuša i ono u čemu nije prirodno talentovano, kako bi razvijalo različite sposobnosti. Zbog toga su ga ohrabrivali da se bavi raznim aktivnostima, čak i kada mu nisu bile omiljene. Kasnije je Bil Gejts slične principe koristio i u vaspitanju svoje dece.

Porodica Bila Gejtsa

Bil Gejts i njegova bivša supruga Melinda Frenč Gejts imaju troje dece: Dženifer Katarinu, Rorija Džona i Fibi Adel. I u njihovom odrastanju pokušavali su da primene vrednosti koje je Gejts usvojio od svojih roditelja.

