Manekenka Sindi Kraford objavila je na platformi TikTok video u kojem je prikazala svoju detaljnu jutarnju rutinu, što je kod dela korisnika izazvalo negativne komentare. Prema pisanju Dejli Mejla, rutina traje oko dva i po sata dnevno, a počinje buđenjem u 6 časova ujutru.

Šta sve uključuje njen jutarnji ritual

Nakon ustajanja, sledi suvo četkanje nogu četkom od prirodnih vlakana i slušanje Biblije. Zatim prelazi na deo vezan za dobrobit i zdravlje, koji uključuje ispijanje jabukovog sirćeta i odlazak u đakuzi.

Uz to, priprema kafu sa kolagenom i praktikuje uzemljenje, odnosno stavljanje stopala na travu. Pred kraj rutine, Kraford skače na trambolini u kućnoj teretani dok čeka dolazak instruktora pilatesa.

"Volim svoju jutarnju rutinu - priprema me za odličan dan!", napisala je Kraford u opisu objave.

Kritike na društvenim mrežama

Nekim korisnicima zasmetala je dužina njene jutarnje rutine.

"Da li je ovo rutina ili posao sa punim radnim vremenom?", "Izvini, ovo nije normalno“, neki su od komentara.

Pojedini su joj poručili da upozna stvarni svet. U jednoj objavi navodi se da je to više "wellness ritual poznatih ličnosti" nego svakodnevna rutina prosečne osobe, uz poruku da slavni često nemaju tipičan životni raspored i da to ne treba predstavljati kao standard.

Rasprava o reakcijama

Neki korisnici pokrenuli su i širu diskusiju o tome zašto poznate ličnosti dele privatne rutine.

"Slavni bi jednostavno trebalo da prestanu da dele svoj život. Živiš život koji 99.99 posto sveta nikada neće razumeti, ali čak i kada si iskren, deluješ kao da se hvališ", navodi se u komentarima.

Kritike su se odnosile i na samu odluku da se video objavi.

"Nije me toliko šokirala rutina, koliko potreba da se to podeli sa svetom. Nije zbog novca, već iz taštine", piše u jednoj objavi.

Podrška i odbrana

Sa druge strane, bilo je i onih koji su je branili, navodeći da je takva rutina deo njenog profesionalnog života.

"To je deo njenog posla. Još uvek vodi računa o izgledu, pa se sve svodi na održavanje forme. Ona je model, njen posao je da održava svoj izgled", naveli su neki korisnici, kako prenosi Dejli Mejl.

