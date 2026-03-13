Slušaj vest

Hrvatska književnica Vedrana Rudan ponovo je izazvala burne reakcije javnosti. Poznata po oštrom jeziku i beskompromisnom pisanju, autorka je u jednoj od svojih skorašnjih kolumni otvoreno govorila o teškoj bolesti, suočavanju sa terminalnom dijagnozom i razmišljanjima o sopstvenom životu. Rudan boluje od raka žučnih kanala.

Njene reči su brzo odjeknule kod čitalaca, jer je ovog puta pisala o jednoj od svojih najličnijih tema – trenutku kada je od lekara čula koliko joj je vremena, po njihovoj proceni, ostalo.

Pogledajte u galeriji kako izgleda kuća Vedrane Rudan:

1/20 Vidi galeriju Vedrana Rudan živi u kući staroj 400 godina Foto: Printscreen/RTS

Lekari su joj dali sumornu prognozu

U tekstu je književnica opisala razgovor sa lekarima u Zagrebu koji su joj, kako kaže, rekli da joj je ostalo samo nekoliko meseci života.

Iako je reč o šokantnim informacijama, Rudan smatra da takva otvorenost lekara može imati i drugu stranu – daje čoveku vremena da razmisli i pripremi se za ono što dolazi.

„U Zagrebu su mi rekli tri meseca. To su podaci. Tako treba razgovarati sa pacijentima. Za tri meseca možete se organizovati i suočiti se sa onim što dolazi“, napisala je.

Bolest menja pogled na život

U svojoj kolumni, autorka naglašava da joj je takva prognoza otvorila prostor da duboko preispita sopstveni život i odnose sa ljudima oko sebe.

Vedrana Rudan opisala borbu sa rakom Foto: printscreen/youtube/ Nedjeljom u 2 | HRT

Kako kaže, suočavanje sa mogućim krajem često natera čoveka da stvari vidi iz potpuno drugačije perspektive.

Takođe je naglasila da teški trenuci otkrivaju ko su ljudi koji ostaju sa nama kada je najteže, dok mnoge svakodnevne brige odjednom postaju potpuno nevažne.

Razgovori sa decom koji su je potresli

U tekstu, Rudan je posebno opisala razgovore koje je vodila sa članovima porodice nakon što je saznala za dijagnozu.

Jedan razgovor sa sinom, kaže, duboko ju je potresao, jer ju je pitao kako će porodica dalje.

'Imate još tri meseca…' 'Mama', rekao mi je sin, 'kako ćemo podići troje dece? Svet je poludeo. Sestra nema dece, imaju stan, nema nikakve potrebe da dobije ni komad kuće…'

Podivljala sam. 'Zašto imaš troje dece? Ko ti ih je uvalio? Ona je moje dete, tu je i tata. Kuća jeste moja starina ali tvoj otac i ja u nju zajedno ulažemo već četrdeset godina…'

Nije uspio sakriti tipični, podrugljivi osmeh. Znate već, budalo stara, jedina si u gradu koja ne znaš.

Odlučila sam. Nećeš dobiti ni komadić kuće, a nećeš mi doći na sahranu ni ti ni njeno troje dece. Neka im kuću ostavi otac.

Foto: printscreen/youtube/ Nedjeljom u 2 | HRT

Posebno snažan utisak ostavio je i razgovor sa ćerkom, koji je, kako kaže, promenio njen pogled na mnoge stvari.

"Razgovarala sam sa kćerkom. Sve je znala. 'Čitav moj život je laž, laž', vrištala sam. 'Stara, svačiji je život laž, da nije sve bi nas istina pobila u dvadesetoj.'

Dakle tako. Da se svo ovo sra**e nije odužilo ja bih umrla u miru i spokoju ispraćena kuknjavom svojih najdražih.

Ovako ću na svom pogrebu biti samo ja u pratnji sebe.", zaključila je Vedrana Rudan na kraju.

Video: Hit gostovanje Vedrane Rudan kod Jovane Joksimović