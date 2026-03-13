Slušaj vest

Dejvid Furniš, suprug legendarnog muzičara Eltona Džona, otkrio je nove informacije o njegovom zdravstvenom stanju i rekao da se pevač "bori". Džon je u julu 2024. godine dobio tešku infekciju oka, zbog koje je izgubio vid na desnom oku, dok na levom ima "ograničen vid".

Fokus na porodicu i život kod kuće

Furniš je sada naveo da jeElton dobro i da je trenutno posvećen porodici. Slavni umetnik vreme provodi kod kuće sa suprugom i njihovim sinovima, Zakarijem i Ilajdžom.

"Odličan je. Bori se. Zauzet je i ide napred. Srećan je što je kod kuće sa porodicom, sa našim sinovima. Zato je i završio sa turnejom. Zaista volimo roditeljstvo, volimo našu porodicu i volimo da budemo zajedno, to nam je sve“, rekao je Furniš za magazin Varajeti.

Elton Džon o problemima sa vidom

Elton je ranije izjavio da mu je prethodna godina bila veoma teška zbog problema sa vidom.

"Bilo je razorno. Zato što sam izgubio desno oko, a sa levim nisam baš dobro, poslednjih 15 meseci bilo je izazovno jer nisam mogao ništa da vidim, ništa da gledam niti da čitam. Imao sam najneverovatniji život i postoji nada. Samo moram da budem strpljiv, u nadi da će mi jednog dana nauka pomoći oko ovoga. Kada mi jednom pomognu, biću dobro", poručio je on i dodao da "ne gubi nadu" i da ostaje snažan uprkos teškom periodu.

Dugogodišnje zdravstvene poteškoće

Pored problema sa vidom, Elton Džon se suočavao i sa drugim zdravstvenim izazovima, o kojima je govorio na premijeri svog dokumentarnog filma "Elton Džon: Nikad nije kasno".

"Iskreno, nije mi mnogo toga ostalo. Nemam krajnike, adenoide ni slepo crevo. Nemam prostatu. Nemam desni kuk ni levo koleno, a ni desno koleno. Zapravo, jedino što mi je ostalo jeste levi kuk. Ali još uvek sam ovde. I ne mogu dovoljno da vam zahvalim - vi ste ljudi koji su me stvorili", rekao je.

