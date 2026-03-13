Bivša manekenka magazina "Vog" Džil Dod, otvoreno je progovorila o svojoj burnoj vezi sa saudijskim trgovcem oružjem Adnanom Kašogijem, tvrdeći da je kao mlada bila jedna od njegovih 11 takozvanih „žena za zadovoljstvo“.

Dod je imala tek nešto više od 20 godina kada je upoznala Adnana na zabavi u Monaku 1980. godine. On je tada imao 44 godine i već bio otac petoro dece.

„Shvatila sam da nikada nisam upoznala tako inteligentnog, svetskog i zabavnog muškarca“, prisetila se bivša pariska manekenka, danas u šezdesetim godinama.

Ljubavna poruka napisana krvlju

Džil kaže da ju je milijarder ubrzo osvojio neobičnim gestom.

„Podigao mi je rukav i napisao ‘volim te’. Bila sam u šoku kada sam shvatila da je to krv“, ispričala je u emisiji 60 Minutes.

Ipak, dodala je da joj je u tom trenutku to delovalo „zabavno i slatko“.

Ubrzo je postala deo njegovog luksuznog života i, kako tvrdi, jedna od njegovih „žena za zadovoljstvo“, dok je Kašogi istovremeno imao i zakonitu suprugu.

Dani luksuza, zabava i dekadencije

Par je provodio vreme na glamuroznim večerama i ekskluzivnim zabavama, okružen visokom modom i bogatstvom.

„Znali smo da se zaključamo u sobu na nekoliko dana, vodili smo ljubav, jeli, kuvar nam je donosio hranu, a spavali smo kada smo hteli“, ispričala je Dod.

Ipak, iza luksuza se krila i druga strana osećaj kontrole i manipulacije.

Neverovatna jahta

Kašogijeva jahta bila je, prema njenim rečima, jedna od najimpresivnijih na svetu u to vreme. Na njoj su se nalazili helikopter, čamci za skijanje na vodi, pa čak i mala bolnica.

Brod je čak poslužio kao inspiracija za zlikovačko plovilo „Flying Saucer“ u filmu Never Say Never Again, delu popularne franšize o Džejmsu Bondu.

Trenutak kada je shvatila da nije „posebna“

Iako je na početku verovala da je Kašogijeva miljenica, s vremenom je shvatila da nije jedina. Jednom prilikom joj je doneo prsten sa motivom srca probodenog strelom. Nedeljama kasnije videla je drugu ženu sa potpuno istim prstenom.

„Kupio ih je na veliko“, rekla je.

„Tada sam shvatila da nisam posebna.“

Kraj veze

Posle glamuroznih zabava na kojima je upoznavala sve više njegovih partnerki, Dod je odlučila da prekine vezu.

„Shvatila sam da bih bila srećna samo da smo nas dvoje sami. Nisam mogla da podnesem sve što je dolazilo uz taj život.“

Danas, decenijama kasnije, kaže da na tu vezu gleda potpuno drugačije.

„Sada vidim da me je kupio jer sam bila deo njegovog načina života.“

Lekcija koju prenosi svojim ćerkama

Dod, danas majka troje dece i autorka memoara The Currency of Love: A Courageous Journey to Finding the Love Within, kaže da iz tog iskustva nosi važnu životnu lekciju.

„Ako tražite bogatog muškarca da vas izdržava, postoji cena a ta cena je sloboda.“

Saudijski milijarder preminuo je 6. juna 2017. godine u 81. godini istog dana kada je objavljena njena knjiga.

(Kurir.rs/TheSun)