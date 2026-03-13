Britanski pevač Ed Širan otvoreno je govorio o jednom od najstrašnijih trenutaka u svom životu kada je saznao da njegova supruga Čeri Siborn ima tumor.

Gostujući 10. marta u podkastu "Friends Keep Secrets podcast kod Benny Blanco", zajedno sa Lil Diki i Kristin Bataluko, pevač je otkrio koji su bili najbolji i najgori dani u njegovom životu.

Ed Širan, Čeri Siborn

„Nazvala me je i rekla da ima rak“

Najlepši dan bio je, kako kaže, njegovo venčanje sa Seaborn 2019. godine. Par danas ima dve ćerke.

Ali najteži trenutak dogodio se u februaru 2022.

„Čeri me je pozvala i rekla da ima rak“, prisetio se Širan.

Ona je tada imala 33 godine i bila je u šestom mesecu trudnoće sa njihovom drugom ćerkom kada joj je otkriven tumor. Lekari su im rekli da operacija mora da sačeka do porođaja, pa su morali da prođu kroz ostatak trudnoće znajući da će tek kasnije moći da reše zdravstveni problem.

Operacija posle porođaja

Nakon rođenja njihove druge ćerke, Siborn je operisana i tumor je uspešno uklonjen.

„Sada je dobro. Imala je operaciju posle porođaja i, hvala Bogu, sve je u redu“, rekao je Širan.

Ipak, priznao je da je ceo period bio izuzetno težak.

„Bilo je užasno strašno.“

Najgora nedelja u njegovom životu

U isto vreme, pevač se suočavao i sa drugim tragedijama.

Te nedelje preminuo je njegov blizak prijatelj muzički preduzetnik koji je pomogao u pokretanju njegove karijere. Ubrzo zatim preminuo je i legendarni australijski kriketaš Šejn Varn.

Istovremeno, Širan je morao da se pojavi na sudu zbog tužbe za navodno kršenje autorskih prava u vezi sa njegovim hitom Shape of You iz 2017. godine.

Na kraju je dobio spor, ali priznaje da mu u tom trenutku presuda više nije bila važna.

„Sve sam godinama gradio oko tog suđenja, ali kada sam bio u sudnici shvatio sam da me zapravo nije briga za ishod jer je sve to malo u poređenju sa stvarnim životnim problemima.“