Sarin bivši muž je u zatvoru, a ona obilazi spa centre: Nakon skandala sa Džefrijem Epstajnom svi se pitaju šta sada smera
Bivša vojvotkinja od Jorka, Sara Ferguson, još uvek se ne pojavljuje u javnosti od decembra 2025. godine, kada je prisustvovala krštenju svoje unuke, ćerke princeze Beatris. Njeno odsustvo se poklapa sa dramatičnim padom njenog bivšeg supruga, bivšeg princa Endrjua, koji je uhapšen 19. februara pod sumnjom za zloupotrebu javne funkcije.
Boravak u inostranstvu
Ferguson, koja ima 66 godina, navodno provodi vreme u inostranstvu, tražeći način kako da se nosi sa situacijom. Prema izveštajima, boravila je u velnes centrima u Švajcarskoj i Irskoj poslednjih meseci. Nakon Božića do kraja januara 2026. bila je u Švajcarskoj, a u februaru je posetila Irsku.
Porodične kuće i budućnost u Ujedinjenom Kraljevstvu
I bivši suprug i Ferguson su izgubili svoj dom u Royal Lodge – Endrju sada boravi u Sandringham imanju u Norfolku, dok se Ferguson navodno bavi traženjem stana u Vindzoru. Njihove ćerke, princeze Beatris i Eugenija, i dalje imaju svoje palate u Londonu.
Iako nisu punopravne radne članice kraljevske porodice, kuće im služe kao rezidencije dok primarno borave drugde. Navodno je Endrju želeo da njegove ćerke zadrže ove domove kao „pristup“ kraljevskim rezidencijama, a troškovi najma još uvek nisu potpuno jasni.
Povratak u javnost i medijski izazovi
Ferguson se ranije uspešno oporavljala od skandala kroz medijske nastupe, promocije knjiga i intervjue, ali prijatelji smatraju da je ova situacija posebno teška.
„Ovo je zaista pogodilo Saru“, rekao je prijatelj za PEOPLE. Autor Andru Loni, koji je napisao knjigu Entitled: The Rise and Fall of the House of York, dodaje da će Fergusson „ovaj put imati veoma težak povratak“.
Prijatelji napominju: „Uvek misli da se može vratiti, ali ovo nije nešto što može jednostavno da prođe.“
Kontroverze iz prošlosti
U januaru 2026. godine objavljeni su mejlovi Ferguson sa predatorom Džefrijem Epstajnom, koji su osvetlili dubinu njihove navodne prijateljske veze, uključujući planove za ručkove i druženja sa ćerkama nakon Epstajnovog izlaska iz zatvora 2009. godine. Iako ovo ne implicira krivicu Ferguson, otkriva dodatni kontekst u vezi sa njenim javnim imidžom i trenutnom situacijom.
U ovom trenutku, budućnost bivše vojvotkinje od Jorka u Ujedinjenom Kraljevstvu ostaje neizvesna, dok pažljivo razmatra sledeće korake u životu i javnoj karijeri.