Slušaj vest

Čez Bono (57), sin pevačice Šer i pokojnog Sonija Bona, venčao se sa svojom dugogodišnjom partnerkom Šarom Blu Mejts. Par, koji se poznaje od tinejdžerskih dana, izgovorio je sudbonosno "da" 8. marta, na svečanosti u stilu starog Holivuda održanoj u hotelu "Hollywood Roosevelt" u Los Aneđelesu, piše People.

Ljubav iz tinejdžerskih dana

"Šaru sam prvi put sreo pre više od 40 godina, dok smo bili samo tinejdžeri", izjavio je Čez za medije. "Verujem da se retko koji mladoženja na kraju oženi prvom devojkom koju je ikada poljubio, i to nakon toliko godina."

"Ona me čini potpunim jer znam da ću je uvek imati uz sebe kao partnerku, najbolju prijateljicu i ljubav svog života. Šta god nam život donese, zajedno ćemo uvek biti sigurniji i jači... i napokon smo kod kuće", dodao je.

Sinovi muzičkih legendi

Čez je sin Šer i njenog bivšeg supruga Sonija Bona, s kojim je 1964. godine osnovala slavni pop duo Sonny & Cher. Pevačica ima i drugog sina, Ilajdžu, kog je dobila 1976. u braku s muzičarom Gregom Olmanom. I Soni Bono i Greg Olman su preminuli.

"Obojica su vrlo talentovani i umetnički nastrojeni, i dobri su sinovi", rekla je Šer o svojim sinovima u intervjuu za Vanity Fair 2010. godine. "Odrasli su ljudi. I toliko su različiti."

Rođen je kao devojčica

Čez je rođen kao devojčica pod imenom Česiti Bono, a kasnije je prošao tranziciju i promenio pol.

Vidi galeriju Čez Bono nekada je bio žena

Odrastao je u Njujorku, gde je pohađao prestižnu srednju školu LaGuardia. U istoriju je ušao 2011. godine kao prvi transrodni takmičar u popularnom šouu "Ples sa zvezdama". Iste godine na Sundance Film Festivalu premijerno je prikazan i dokumentarni film o njegovoj tranziciji, "Becoming Chaz".

Njegova majka Šer uvek mu je bila velika podrška, a svojevremeno je komentarisala i transfobne napade usmerene na njega. "Čez je tako srećan, neverovatno srećan, i ne znam u čemu je problem tim ljudima. U strahu su i jednostavno ne razumeju kako se postaviti prema tome", izjavila je, prenosi Index.hr.

