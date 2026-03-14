Al Paćino ponosno je pozirao s troje svoje odrasle dece na premijeri novog filma svoje najstarije ćerke Džuli u Los Anđelesu. Legendarni 85-godišnji glumac retko se u javnosti pojavljuje sa Džuli (36) i blizancima Antonom i Olivijom (25), stoga je njihovo zajedničko pojavljivanje privuklo veliku pažnju.

Ponosni otac na premijeri ćerkinog filma

S decom se pojavio na projekciji Džulinog rediteljskog prvenca "I Live Here Now". Tokom večeri Džuli je nežno zagrlila oca i poljubila ga u obraz, dok se on ponosno smeškao. Na nekoliko fotografija sve troje dece okupilo se oko oca, pokazujući sklad koji vlada u njihovoj porodici.

Foto: ADM / Capital pictures / Profimedia

"I Live Here Now" je horor film u kom glumačku postavu čine komičar Met Rajf i glumice Lusi Fraj iz "Vampirske akademije", Šeril Li iz serije "Twin Peaks" i Medlin Bruer iz "Sluškinjine priče".

Porodični život glumačke legende

Paćino je ćerku Džuli dobio s profesorkom glume Džen Tarant, a blizance Antona i Oliviju s glumicom Beverli D'Andželo. U junu 2023. godine postao je jedan od najstarijih "novopečenih" očeva na svetu, kada je njegova tadašnja devojka Nur Alfalah (32) rodila njihovog sina Romana.

Tokom godina Paćino je bio u vezama s brojnim zvezdama, uključujući Dajanu Kiton, Tjusdej Veld, Džil Klejberg i Verušku, ali nikada se nije ženio. U svojim memoarima "Sonny Boy" iz 2024. priznao je: "Uvek sam zaobilazio brak. Valjda nisam video kako bi to išta poboljšalo. Samo sam hteo da izbegnem ono što sam tada smatrao neizbežnim: kartu za voz patnje."

