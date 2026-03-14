sada ga podržava i ponosan je na njega

Slušaj vest

Irvin Džonson, sin NBA legende Medžika Džonsona, otkrio je da ga privlače isključivo muškarci koji za sebe kažu da su strejt (heteroseksualci), te da ne izlazi s drugim gej muškarcima. U nedavnom intervjuu 33-godišnjak je govorio o tome šta ga privlači u vezama i kako je tata reagovao kad mu je rekao da je gej.

"Ne privlače me gej muškarci"

Gostujući ove nedelje u podkastu "Reality with The King" voditelja i producenta Karlosa Kinga, Džonson je objasnio šta ga privlači. "Ne privlače me gej muškarci, niti ja privlačim njih", rekao je Džonson. Poznat po ženstvenom stilu, iako se ne identifikuje kao transrodna osoba, rekao je da se često sa ženama bori za pažnju muškaraca koji se smatraju strejt.

U galeriji pogledajte fotografije Irvina Džonsona:

1/4 Vidi galeriju Irvin Džonson, sin Medžika Džonsona Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Dsanchez/CPR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Tajne veze s poznatim osobama

Iako nije iznosio detalje o svom ljubavnom životu, potvrdio je da je tajno bio s "jednom ili dve" poznate osobe. Džonson se proslavio 2013. godine u rijaliti seriji "Rich Kids of Beverly Hills". Otprilike je u to vreme javno rekao da je gej, naglasivši da ne planira medicinsku tranziciju.

Oduvek je bio poznat po rodno fluidnom stilu, s izraženo ženstvenom estetikom. Rekao je da koristi sve zamenice, iako je Kingu ispričao da se u poslednje vreme sve manje poistovećuje s nekim muškim oznakama identiteta.

Medžiku Džonsonu u početku je bilo teško

Iako Medžik Džonson danas otvoreno podržava sina, NBA legenda priznala je da mu je u početku bilo teško da prihvati sinovljevu seksualnost. "Kad odrastate u svetu timskih sportova, mislite: 'Hoće li se baviti sportom?' A onda, kad sam video da voli da se igra s lutkama i oblači... pitao sam se: 'Šta to radiš?'", rekao je za Variety 2022. godine.

Irvin je otkrio da su njegovi roditelji bili poslednji kojima je rekao da je gej, a ocu je ta vest posebno teško pala. "Morali su to da prihvate i prerade. Posebno moj otac, jer je on bio poslednja osoba s kojom sam razgovarao", rekao je Irvin. "Mislim da mu je u tom razgovoru sve to bilo previše. Bilo je tu svega. Rekao je i neke stvari koje nisu bile nimalo lepe. Ali on nije osoba koja se dobro snalazi kad je iznenađena ili suočena s nečim takvim."

Prihvatio ga je i javno podržao LGBTQ zajednicu

Nakon što se Irvin preselio u Njujork zbog studija, otac ga je nekoliko meseci kasnije posetio i tada su se pomirili. "Došao je po mene u studentski dom, a ja sam ono bio: 'Dobro, zdravo.' Onda me zagrlio tako jako da mi je izbacio sav vazduh iz pluća. Tad sam znao da je među nama ostala samo ljubav", prisetio se.

U galeriji pogledajte fotografije Medžika Džonsona sa sinom Irvinom:

1/8 Vidi galeriju Medžik Džonson Foto: Faye`s Vision/Cover Images/INSTA / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia, Printskrin/Instagram

Medžik danas ponosno sa sinom dolazi na crvene tepihe i u više navrata je javno podržao LGBTQ zajednicu. "Zaista sam ponosan na njega jer je toliko angažovan i svojim glasom pomaže drugim ljudima", rekao je Medžik za People prošle godine. "Pomaže mnogim ljudima, a da toga možda nisu ni svesni, i zbog toga sam neizmerno ponosan."

