Gitarista kultnog benda Motörhead, Fil Kembel, preminuo je u 64. godini, potvrdila je njegova porodica u emotivnom saopštenju objavljenom u subotu.

Porodica je otkrila da je velški roker preminuo nakon „duge i hrabre borbe u jedinici intenzivne nege posle složene velike operacije“.

Potresna poruka porodice

U objavi koju su podelili na društvenim mrežama, njegovi najbliži oprostili su se od muzičara dirljivim rečima.

„Sa velikom tugom objavljujemo da je naš voljeni otac, Filip Entoni Kempbel, preminuo mirno prošle noći nakon duge i hrabre borbe u intenzivnoj nezi posle složene velike operacije“, navodi se u saopštenju.

Dodali su da je bio posvećen suprug, brižan otac i ponosni deda kog su unuci od milja zvali „Bampi“.

„Fil je bio posvećen muž, divan otac i ponosni i brižni deda. Svi koji su ga poznavali duboko su ga voleli i neizmerno će nam nedostajati. Njegovo nasleđe, muzika i uspomene koje je stvorio sa tolikim ljudima živeće zauvek.“

Fil Kempbel Foto: Maja Smiejkowska / PA Images / Profimedia

Porodica je zamolila javnost da poštuje njihovu privatnost tokom ovog izuzetno teškog perioda.

Obožavaoci širom sveta u šoku

Vest o smrti legendarnog gitariste brzo je izazvala lavinu reakcija među fanovima.

Mnogi su se oprostili od muzičara na društvenim mrežama porukama poput:

„Skrhan sam. Bio je prvi gitarista kojeg sam ikada gledao uživo.“

„Apsolutna legenda. Počivaj u miru, File.“

„Ponovo sa Lemijem. Hvala za rokenrol.“

Velška rok legenda

Fil Kembel rođen je 1961. godine u Pontipridu u Velsu. Gitaru je počeo da svira još kao dečak, a prvi bend osnovao je sa samo 13 godina.

Svetsku slavu stekao je kada se 1984. pridružio bendu Motörhead, nakon odlaska gitariste Brian Robertson.

Sa bendom je snimio čak 16 albuma i ostao njihov član sve do raspada grupe 2015. godine, nakon smrti frontmena Lemmy Kilmister.

Motörhead je tokom karijere prodao više od 41 milion albuma širom sveta i ostavio neizbrisiv trag u istoriji rokenrola zahvaljujući hitovima poput pesme Ace of Spades i albuma No Sleep 'til Hammersmith.