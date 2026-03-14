Do 98. dodele Oskara ostao je jedan dan, a već su usledile nove drame. Naime, jednom glumcu zabranjen je ulazak u SAD gde će se tradicionalno održati ova filmska manfestacija.

Palestinski glumac Motaz Malhis izjavio je da je zbog zabrane putovanja koju mu je uvela administracija američkog predsednika Donalda Trampa sprečen da prisustvuje ovogodišnjoj dodeli nagrada Oskar za koju je nominovan i film u kojem on ima glavnu ulogu.

Film "Glas Hind Radžaba" govori o petogodišnjoj palestinskoj devojčici koju su 2024. ubile izraelske snage u Gazi, a nominovan je za najbolji strani film.

Malhis, koji tumači ulogu operatera u kol centru koji pokušava da pomogne devojčici, kazao je ne može da prisustvuje dodeli nagrada koja se održava u nedelju pošto mu je zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države.

"Nije mi dozvoljeno da uđem u SAD zbog mog palestinskog državljanstva", naveo je on na Instagramu, dodajući da "ga boli" to što neće biti prisutan na dodeli Oskara.

Donald Tramp je u naredbi o ograničenju ulaska stranim državljanima u decembru prošle godine naveo da je odlučio da u potpunosti ograniči ulazak u zemlju pojedincima koji koriste putna dokumenta koje je izdala ili odobrila Palestinska uprava.

Naredba koja ograničava ulazak u SAD državljanima nekih zemalja iz bezbednosnih razloga, stupila je na snagu 1. januara, objavljeno je na sajtu Stejt departmenta, koji se za sada nije oglasio povodom ovih navoda.

Film "Glas Hind Radžaba" inspirisan je incidentom u kojem je od izraelske vatre poginulo pet članova porodice Radžab, kao i dvoje zaposlenih u hitnoj pomoći koji su pošli da spasu devojčicu.

Izrael je saopštio da se ovaj incident ispituje. Malhis je rekao da ostali palestinski članovi filmske ekipe imaju državljanstvo koje im omogućava da putuju u SAD, ali da samo on ima palestinski pasoš.

(Kurir.rs/B92)