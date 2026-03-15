Časopis Forbs objavio je listu dvadeset najplaćenijih glumaca 2025. godine.Adam Sendler i dalje drži status najplaćenijeg glumca u Holivudu, ali među najbolje plaćenim zvezdama pridružila mu se i najmlađa debitantkinja u istoriji Forbsove liste, kao i slavna glumica koja se vratila iz penzije.

Kolektivnoj panici koja je zahvatila Holivud zbog konsolidacije industrije, razvoja veštačke inteligencije i pada prodaje bioskopskih ulaznica pridružila se još jedna briga - sve češće se govori o "smrti" filmskih zvezda. Vrhunski muzičari, sportisti, onlajn kreatori sadržaja pa čak i podkasteri danas često zarađuju više od svojih kolega u filmskoj i televizijskoj industriji.

Komercijalni neuspesi filmova poput "The Smashing Machine" s Dvejnom Džonsonom, najplaćenijim glumcem 2024. godine, zatim "After the Hunt" s Džulijom Roberts ili "The Running Man" s Glenom Pauelom za mnoge studijske čelnike dodatno potvrđuju da veliko glumačko ime na plakatu više nije garancija uspeha.

Studiji i dalje plaćaju ogromne honorare velikim imenima

Iako honorari možda ne rastu, malo je verovatno da će se značajnije smanjiti, jer filmski studiji i dalje svake godine izdvajaju milionske iznose za glumce za koje veruju da mogu da privuku publiku.

Tako je Universal angažovao Skarlet Džohanson (43 miliona dolara) za novu verziju svoje franšize "Park iz doba jure", dok je Apple Bredu Pitu (41 milion dolara) dao glavnu ulogu F1. Oba naslova su među deset najuspešnijih prošlogodišnjih filmova.

Čak je i nekada gotovo nepogrešivi Marvelov filmski svemir imao potrebu da vrati svog dugogodišnjeg "Iron Man-a", Roberta Daunija Džuniora, kako bi osigurao uspeh filma "Osvetnici: Uspon doktora Duma", koji u bioskope stiže 2026. godine. Za ulogu doktora Duma Marvel Dauniju plaća honorar dostojan Tonija Starka - procenjuje se da mu je kroz sledeća dva projekta zagarantovano više od 100 miliona dolara, uz dodatne bonuse vezane za uspeh filma.

Striming kao sigurniji izvor prihoda

Glumci sve češće pronalaze sigurnost na striming platformama, gde su visoki honorari i otkup prava na udeo u budućoj zaradi i dalje uobičajeni, barem za najveće zvezde.

Na primer, Sendlerov dugogodišnji ugovor s Netflixom i dalje je jedan od najizdašnijih u industriji i obezbeđuje mu veliku zaradu svake godine, bez obzira na uspeh pojedinačnog filma.

Denzel Vošington (38 miliona dolara) i Danijel Krejg (27 miliona dolara) takođe su prošle godine potpisali velike ugovore za striming projekte, dok je Mark Volberg (44 miliona dolara) postao jedna od najtraženijih zvezda na striming platformama nakon učešća u nekoliko projekata za Amazon i Apple.

Netflix je okupio i stalni krug poznatih glumaca na svojoj platformi. Osim dugoročnih ugovora sa Sendlerom i Kevinom Hartom, koji prošle godine nije imao novi film, striming servis je ugovorom za dva filma iz penzije vratio Kameron Dijaz (20 miliona dolara), koja je ponovo stala pred kamere uz dugogodišnjeg Netflixovog saradnika Džejmija Foksa.

Dolazak nove generacije

U međuvremenu, Mili Bobi Braun (26 miliona dolara) postala je jedna od prvih velikih zvezda koja je karijeru gotovo u potpunosti izgradila na striming platformama. Zahvaljujući seriji "Stranger Things" i filmu "The Electric State", zaradila je honorare kakve, prema mišljenju mnogih holivudskih analitičara, verovatno ne bi mogla da dobije u tradicionalnom filmskom sistemu.

S tek 22 godine, Braun je najmlađa osoba među dvadeset najplaćenijih glumaca i glumica, s gotovo dve decenije razlike u odnosu na većinu ostalih na listi, te prva predstavnica nove generacije koja se probila u sam vrh po visini honorara.

Neke zvezde u usponu, poput Sidni Svini i Glena Pauela, koji su za svoje projekte u 2025. unapred dobili procenjenih sedam, odnosno deset miliona dolara, tek treba da dokažu dugoročnu komercijalnu vrednost, dok će drugi vrlo verovatno uskoro postati stalni deo holivudske elite.

Lista najplaćenijih glumaca u 2025. godini 1. Adam Sendler

48 miliona dolara (60 miliona bruto)

Sendler (59) je bio među prvim velikim holivudskim zvezdama koje su još 2014. godine napustile tradicionalnu bioskopsku distribuciju i pronašle novo tržište na Netflixu, gde je danas jedna od najvećih atrakcija platforme.

Nedavno je viđen kako sedi pored izvršnog direktora Netflixa, Teda Sarandosa, na Superboulu, a zahvaljujući dugoročnom ugovoru redovno zarađuje ogromne iznose bez obzira na uspeh pojedinih projekata.

Tokom 2025. producirao je i glumio u dugo očekivanom filmu "Happy Gilmore 2", a drugu isplatu primio je za sporednu ulogu u Netflixovom filmu "Jay Kelly", koja mu je donela nominaciju za Zlatni globus i nekoliko nagrada kritičara.

2. Tom Kruz

46 miliona dolara (54 miliona bruto)

Kada je, možda poslednji put u karijeri, glumio Itana Hanta, 63-godišnji glumac prihvatio je manji početni honorar za film "Nemoguća misija: Konačna odmazda", koji je nastao razdvajanjem filma "Odmazda" iz 2023. na dva dela.

Zauzvrat je dobio izuzetno redak ugovor koji mu je doneo deo ukupne zarade filma od samog početka prikazivanja. Film je na svetskim bioskopskim blagajnama zaradio gotovo 600 miliona dolara.

Nakon te dominacije na bioskopskim blagajnama, mnogi smatraju da Kruz u 2026. cilja na priznanje kritike s filmom "Digger", novim projektom reditelja Alehandra G. Injaritua, koji nastaje u sklopu njegovog ugovora s Warner Brosom.

3. Mark Volberg

44 miliona dolara (58 miliona bruto)

Volberg je poslednjih godina doživeo novi uzlet u karijeri i postao jedan od najtraženijih akcionih glumaca na striming platformama. Tokom 2025. pojavio se u filmu "The Family Plan 2" na Apple TV-u i u filmu "Play Dirty" na Prime Videu, za koji je zaradio oko 25 miliona dolara nakon što je Robert Dauni Džunior napustio projekat kako bi se vratio u franšizu "Osvetnici".

Njegova užurbana godina uključivala je i niskobudžetni triler "Flight Risk" reditelja Mela Gibsona i nekoliko producentskih projekata. Osim toga, njegova 35 godina stara rep pesma "Good Vibrations" i dalje se koristi u televizijskim serijama i filmovima, donoseći mu dodatne prihode svaki put kada se pojavi u nekom projektu.

4. Skarlet Džohanson

43 miliona dolara (50 miliona bruto)

Universal je smatrao da je za ponovno pokretanje svoje vodeće franšize "Jurassic“ potrebna jaka zvezda, pa je Skarlet Džohanson ponudio oko 20 miliona dolara unapred, uz značajan udeo u dobiti, kako bi preuzela glavnu ulogu u filmu "Jurassic World: Rebirth“, koji je postao jedan od najvećih hitova godine.

Najplaćenija holivudska glumica 2025. takođe je debitovala kao rediteljka s filmom "Eleanor the Great“, a treći put sarađuje s Vesom Andersonom u filmu "The Phoenician Scheme“.

5. Bred Pit

41 milion dolara (54 miliona bruto)

"F1" je bio Apple-ov dosad najambiciozniji filmski projekat. Tehnološki gigant nije štedeo kako bi oformio vrhunski kreativni tim, producenta Džerija Brakhajmera, reditelja Džozefa Kosinskog i glavnu zvezdu, Breda Pita.

Film je čak dobio i neočekivanu nominaciju za Oskara za najbolji film, a nastavak je već u pripremi. U retkom potezu za striming platformu, Apple je Pitu omogućio tradicionalni ugovor o udelu u ukupnoj zaradi filma, što mu je omogućilo da učestvuje u prihodu većem od 600 miliona dolara na bioskopskim blagajnama.

6. Denzel Vošington

38 miliona dolara (42 miliona bruto)

Peta saradnja 71-godišnjeg Denzela Vošingtona s redateljem Spajkom Lijem, film "Highest 2 Lowest", pokazala se i njihovim finansijski najuspešnijim projektom. Dvostruki oskarovac je za taj film dobio procenjeni honorar od oko 35 miliona dolara, uz dodatni iznos koji je nadoknadio njegov udeo u budućoj zaradi filma.

Vošingtonov bogat filmski katalog, koji uključuje više od pedeset naslova, i dalje mu svake godine donosi milionske prihode kroz televizijska prikazivanja, striming i prodaju prava.

7. Džek Blek

28 miliona dolara (33 miliona bruto)

Nakon velikog uspeha franšize "Kung Fu Panda", animiranog hita "Super Mario Bros". i prošlogodišnjeg filma "A Minecraft Movie", koji je zaradio gotovo milijardu dolara, Džek Blek postao je jedno od najprepoznatljivijih lica porodičnih i dečjih filmova.

Tokom 2025. godine dodatno je povećao zaradu nastupom u novoj verziji filma "Anaconda", u kojoj je glumio uz Pola Rada. Film je za Sony ostvario solidan komercijalni rezultat. Blek je pritom zadržao status glumca koji uspešno kombinuje glasovne uloge u animiranim filmovima s nastupima u velikim studijskim projektima.

7. Džejson Momoa

28 miliona dolara (33 miliona bruto)

Džejson Momoa nastavlja da gradi karijeru unutar velikih franšiza. Nakon što je u staroj verziji DC-jeva filmskog svemira igrao Akvamena, u novom DC-ju pod vođstvom Džejmsa Gana preuzima ulogu Loba, jednog od popularnih antiheroja iz stripova.

Veliki deo njegove zarade u 2025. dolazi i od filma "A Minecraft Movie", čiji je nastavak već u pripremi. Uz to, Momoa je učestvovao u promociji sopstvene istorijske serije "Chief of War" za Apple TV+. Kada nije radio na filmskim ili televizijskim projektima, pojavljivao se i kao basista u svom rok bendu Öof Tatatá, koji je održavao koncerte na zapadnoj obali SAD i u Ujedinjenom Kraljevstvu.

8. Danijel Krejg

27 miliona dolara (32 miliona bruto)

Nakon velikog uspeha filma "Knives Out" iz 2019. i njegovog nastavka, studiji i striming platforme žestoko su se takmičili za prava na sledeće filmove iz te serije. Reditelj Rajan Džonson na kraju je prihvatio ponudu Netflixa, koji je obezbeđivao ugovor za dva filma s velikim garantovanim honorarima za njega i glavnu zvezdu Danijela Krejga.

Krejg se tako ponovo pojavio u ulozi ekscentričnog detektiva Benoita Blanka. Film je prvo imao ograničenu bioskopsku distribuciju, pre nego što je stigao na striming. Ne očekuje se da će Krejg dobiti dodatne bonuse iz zarade u bioskopima, a sličan model saradnje predviđen je i za njegov sledeći projekat, adaptaciju "Hronika iz Narnije" u režiji Grete Gervig.

9. Mili Bobi Braun

26 miliona dolara (35 miliona bruto)

Serija "Stranger Things" je Netflixovo najvrednije originalno intelektualno vlasništvo, a Mili Bobi Braun je njena najveća zvezda. Zahvaljujući uspehu serije, platforma je izgradila čitav niz dodatnih projekata, od pozorišnih predstava do planiranih spin-offova.

Braun je za petu i poslednju sezonu serije dobila jedan od najvećih televizijskih honorara u industriji, uz dodatne ugovore za druge Netflixove projekte. Među njima je i film "The Electric State", visokobudžetni projekat koji je dobio loše kritike, ali je ipak privukao veliku pažnju publike. Sa samo 22 godine, Braun je postala najmlađa osoba koja se ikada našla na Forbsovoj listi najplaćenijih glumaca.

9. Džon Sina

26 miliona dolara (35 miliona bruto)

Džon Sina je završio svoju 23-godišnju karijeru profesionalnog rvača u WWE-u kao jedan od najpoznatijih i najnagrađivanijih izvođača u istoriji organizacije. Poslednjih godina sve se više posvećuje glumačkoj karijeri.

Posebno je uspešan u komedijama namenjenima striming platformama, poput filma "Heads of State" iz 2025. godine. Takođe se istakao u ulozi antiheroja Pismejkera u DC-jevom filmskom svemiru, gde je predvodio drugu sezonu istoimene serije.

U ukupnu zaradu nije uključen njegov vrlo unosan rad u reklamnim kampanjama za velike brendove poput McDonald’sa, Neutrogene i Honde.

9. Ris Viderspun

26 miliona dolara (34 miliona bruto)

Čak i nekoliko godina nakon prodaje svoje produkcijske kuće Hello Sunshine kompaniji Candle Media, Ris Viderspun ostala je jedna od najuticajnijih osoba u televizijskoj i filmskoj produkciji.

Njeni projekti i dalje su vrlo traženi, a serija "The Morning Show" na Apple TV-u nastavila je uspeh četvrtom sezonom emitovanom 2025. godine. Platforma je već potvrdila i petu sezonu, a Viderspun za svaku sezonu zarađuje oko 20 miliona dolara kombinacijom glumačkih i producentskih honorara.

Uz to, pojavila se i u romantičnoj komediji "You’re Cordially Invited", u kojoj glumi uz Vila Ferela, a film je producirao i distribuirao Amazon Prime Video.

Video: Bogatstvo zvano šume moramo bolje da čuvamo