Dženifer Lopez umalo je pala na pozornici u Las Vegasu dok je izvodila svoj hit iz 2011. godine "On The Floor". Pevačica se saplela tokom koreografije, ali je ova pedesetšestogodišnja zvezda brzo reagovala, nasmejala se i profesionalno nastavila sa nastupom kao da se ništa nije dogodilo.

Nezgoda se dogodila na bini "Koloseuma" u sklopu "Sizars palasa". Džej Lo je pevala i plesala kada je u jednom trenutku izgubila ravnotežu. Ipak, uspela je da ostane na nogama i bez greške nastavila sa koreografijom. Trenutak su snimili obožavaoci u publici, a snimci su se ubrzo proširili društvenim mrežama. Lopezova je za nastup nosila svetlucavi crno-beli kostim u stilu smokinga, koji je dodatno naglasio njene noge u mrežastim čarapama.

Naporne pripreme za spektakl u Vegasu

Nastup je deo njene najnovije serije koncerata koja je započela 6. marta i traje do 28. marta. Izvor blizak pevačici otkrio je da se za produkciju u Las Vegasu pripremala gotovo bez prestanka.

"Dženifer vežba dan i noć kako bi bila sigurna da je šou spektakularan, bolji nego ikada pre. U studiju u Severnom Holivudu sa svojim plesačima radi i po 13 sati dnevno kako bi bila sigurna da je u vrhunskoj formi. Uvek govori da želi da bude bolja nego juče – to je njen moto," rekao je izvor za Dejli mejl.

Želi da nadmaši konkurenciju

Jedan od razloga zašto ulaže toliku energiju jeste i jaka konkurencija u Las Vegasu.

"Danas svi idu u "Sferu", to je glavna atrakcija u gradu, pa ona želi da dokaže da je i tradicionalniji koncert u "Koloseumu" i dalje pun pogodak", dodao je upućeni izvor.

Lopezova takođe želi da podseti obožavaoce da je, iako je u pedesetim godinama, i dalje na vrhuncu svoje karijere.

"Dženifer obožava da radi i nikada se ne žali, to je njena strast. Neki ljudi vole da letuju na plaži na Havajima, a drugi vole da rade bez prestanka. Dženifer pripada ovim drugima. Ponosna je što je tako uspešna u svojim godinama i kao Latinoamerikanka," rekao je izvor.

"Ovo je moj esencijalni šou"

Na nastupima se očekuju i gosti iznenađenja, a pevačici se ranije na pozornici pridružio Dža Rul, sa kojim je sarađivala na hitovima "I'm Real" i "Ain't It Funny". Sama Lopezova svoj novi šou nazvala je "esencijalnim Džej Lo šouom".

"Vidite ko sam, ne samo kao zabavljačica i izvođačica, već i kao umetnica i osoba. I dalje izvodim sve svoje hitove i pesme po kojima me ljudi znaju, ali sve je napravljeno na vrlo svež i uzbudljiv način," objasnila je i dodala zašto toliko naporno radi:

"U svojoj sam srećnoj eri i to se oseti u šouu. Nikada na to nisam gledala kao na posao. To je jednostavno ono što volim da radim."

