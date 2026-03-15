Princ Vilijam odao je počast svojoj majci, princezi Dajani, povodom Dana majki u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji se obeležava 15. marta. Tim povodom je na društvenim mrežama podelio do sada neviđenu fotografiju iz svog detinjstva.

Na fotografiji iz 1984. godine, nastaloj na polju cveća u Hajgrovu, dvogodišnji Vilijam drži za ruku princezu Dajanu, koja bi 1. jula napunila 65 godina. Princ od Velsa imao je 15 godina kada je njegova majka preminula.

"Sećam se svoje majke, danas i svaki dan. U mislima sam sa svima koji se danas prisećaju nekoga koga vole. Srećan Dan majki. V", napisao je četrdesetrogodišnji princ uz fotografiju iz svoje privatne zbirke.

Dajana je poginula 1997. godine

Podsetimo, princeza Dajana poginula je 31. avgusta 1997. u saobraćajnoj nesreći u pariskom tunelu Pon de l’Alma. U automobilu su tada bili i njen partner Dodi Al-Fajed i vozač Anri Pol, koji su takođe poginuli, dok je Dajanin telohranitelj Trevor Ris-Džons preživeo nesreću.

Njena smrt izazvala je ogromnu tugu širom sveta, a milioni ljudi oplakivali su je ispred Kensingtonske palate i na ulicama Londona. Dajana je i danas jedna od najvoljenijih figura britanske kraljevske porodice, a njena prerana smrt ostavila je dubok trag na prinčevima Vilijamu i Hariju, koji su više puta javno govorili o tome koliko ih je gubitak majke obeležio.

Princeza Kejt se nije oglasila

Princeza Kejt, koja sa princom Vilijamom ima troje dece – dvanaestogodišnjeg princa Džordža, desetogodišnju princezu Šarlot i sedmogodišnjeg princa Luija, ove godine nije objavila javnu čestitku na Instagram profilu koji deli sa suprugom.

Međutim, ranije je često isticala koliko joj je majčinstvo važno, što je postalo još naglašenije nakon njene dijagnoze raka i tokom oporavka. Prošle, 2025. godine, iskoristila je praznik kako bi progovorila o isceljujućoj moći prirode tokom teške godine.

"Tokom protekle godine priroda je bila naše utočište. Proslavimo na ovaj Majčin dan Majku Prirodu i osvestimo kako nam povezanost sa prirodnim svetom može pomoći ne samo u negovanju sopstvenog bića, već nas i podsetiti na ulogu koju imamo u bogatoj tapiseriji života", napisala je tada uz snimak prizora iz prirode.

