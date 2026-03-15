Konan O Brajen sa suprugom na 98. dodeli Oskara

Dodela 98. Oskara održava se večeras u Dolbi teatru, a od ponoći će gledaoci u Srbiji moći da prate direktan prenost na RTS 1. Među prvima se na crvenom tepihu pojavio i voditelj večeri Konan O Brajen.

Konan O Brajen je na ceremoniju stigao sa suprugom Lizom koja mu je pružila podršku u ovom veoma zahtevnom zadatku, s obzirom na to da su oči celog sveta uperene u njega.

Konan O Brajen 98. dodeli Oskara Foto: Julian Hamilton / Getty images / Profimedia

Ovako je voditelj reagova kada je objavljeno da će on i ove godine voditi Oskara. Reagujući na ovu vest, O'Brajan je dobacio: "Jedini razlog zašto vodim Oskare sledeće godine je taj što želim da čujem Ejdrijena Brodija kako završava svoj govor".

Brodi je ove godine osvojio Oskara za najboljeg glumca za ulogu u filmu The Brutalist, a njegov govor prilikom prijema nagrade naišao je na široku kritiku zbog toga što je trajao najduže u istoriji Oskara.

"Veoma smo uzbuđeni što ćemo ponovo dovesti Konana, Rađa, Keti, Džefa i Majka za 98. Oskare!" rekli su Krejmer i Jang. "Ove godine su oni producirali izuzetnu zabavnu i vizuelno očaravajuću emisiju koja je slavila naše nominovane i globalnu filmsku zajednicu na najlepši i najuticajniji način. Konan je bio savršen domaćin – vešto nas je vodio kroz veče sa humorom, toplinom i poštovanjem. Čast nam je što ćemo ponovo raditi s njima."