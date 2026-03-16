Leonardo Dikaprio na dodeli Oskara 2026 dok publika prati da li je sa njim i Vitorija Ćereti

Leonardo Dikaprio ove godine je u trci za Oskara za najboljeg glavnog glumca zahvaljujući ulozi u filmu „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another), a pored pitanja da li će osvojiti prestižnu nagradu, mnoge je zanimalo i da li će se konačno zajedno sa devojkom, manekenkom Vitorijom Ćereti, pojaviti na crvenom tepihu.

Iako Vitorija Ćereti nije prošetala crvenim tepihom zajedno sa glumcem, gledaoci su mogli da je vide kada je ceremonija počela. Italijanska lepotica sedela je pored Dikaprija i za ovu priliku odabrala upečatljivo crveno izdanje koje nije prošlo nezapaženo.

Njih dvoje su se do sada pojavljivali na istim događajima, ali ne i rame uz rame pred fotografima. Zajednički izlazak na crveni tepih još nisu imali, a Dikaprio je ove sezone dodela nagrada uopšte bio ređe viđen u javnosti. Prema ranijim navodima, čak je propustio i neke važne događaje zbog poslovnih obaveza.

Leonardo Dikaprio na dodeli Oskara 2026 dok publika prati da li je sa njim i Vitorija Ćereti Foto: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia

Veza Leonarda Dikaprija i Vitorije Ćereti privukla je veliku pažnju još od leta 2023. godine, kada su prvi put viđeni zajedno dok su uživali u sladoledu. Od tada ih paparaci često fotografišu zajedno, a među zapaženijim pojavljivanjima bilo je i ono sa venčanja Džefa Bezosa i Loren Sančez u junu 2025. godine.

Vitorija Ćereti, manekenka rođena u Italiji, modelingom se bavi još od 14. godine, a tokom karijere sarađivala je sa brojnim prestižnim modnim kućama.

U martu 2025. godine Ćeretijeva je dala i redak komentar o vezi sa toliko poznatom osobom. Tada je istakla da joj veoma smeta što se žena u takvoj vezi često posmatra samo kao „devojka“ ili „bivša devojka“ nekog slavnog muškarca, naglašavajući da joj je tolika opsednutost njenim ljubavnim životom izuzetno iritantna.

