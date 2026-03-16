Ejmi Medigen zvanično je postala dobitnica Oskara. Na 98. dodeli nagrada Američke akademije osvojila je priznanje za najbolju sporednu glumicu za ulogu tetke Gledis u filmu „Oružja“ (Weapons), a njena pobeda obeležila je jednu od najnapetijih kategorija večeri.

Za Ejmi Medigen ovo je posebno značajan trenutak i zbog toga što je u istoj kategoriji već bila nominovana još 1985. godine za film „Dvaput u jednom životu“ (Twice in a Lifetime). Kada je prošlogodišnja dobitnica Zoi Saldana pročitala njeno ime, glumica je delovala iskreno zatečeno i dirnuto.

Ejmi Medigen prima Oskara 2026 za najbolju sporednu glumicu za film „Oružja" (Weapons)

U govoru nakon pobede, Medigenova je uz humor rekla da je govor za Oskara planirala još prethodne večeri, dok je u tuš-kabini brijala noge. Međutim, na kraju je ipak odlučila da obuče pantalone Potom je zahvalila reditelju Zeku Kregeru, kao i ostalim nominovanim glumicama u ovoj kategoriji. Na kraju je posebno pomenula ćerku Lili i supruga Eda Harisa, koji je i sam tokom karijere bio nominovan za Oskara čak četiri puta.

„Ovo je sjajno! Mislim, svi me pitaju u štampi: 'Pa, prošlo je 40 godina' i, znate, 'Šta je drugačije u ovom trenutku?' Ono što je drugačije je ovaj mali zlatni momak“, rekla je Medigan na sceni, misleći na svoju statuetu Oskara. „Mislim, sinoć sam se tuširala pokušavajući da smislim šta da kažem dok sam brijala noge. Sada, kada obučem pantalone, ne moram da brinem o tome. Izvinite. I, znate, nekako su nam savetovali da, znate, ne pominjemo sva ta imena jer niko ne zna ko su, dođavola, ti ljudi - ali ih nećete optuživati. To su ljudi koji vam nešto znače, bez kojih ne biste mogli biti ovde.“

U emotivnom finišu govora naglasila je da joj je Ed Haris najveća podrška i poručila da sve ovo za nju ne bi imalo isti značaj da on nije uz nju. Upravo taj trenutak bio je jedan od najzapaženijih i najemotivnijih tokom dodele.

Pre same ceremonije, Medigenova je već važila za jednu od ozbiljnih favoritkinja, pošto je tokom sezone osvojila Critics Choice i Actor Awards, a bila je nominovana i za Zlatni globus.

Video: Skandal na dodeli Oskara