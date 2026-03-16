Pedro Paskal i Sigorni Viver pojavili su se zajedno na sceni Oskara 2026 kako bi uručili nagradu za najbolju scenografiju, a njihov nastup brzo je postao jedan od najzabavnijih trenutaka večeri. Posebnu pažnju izazvalo je to što je Grogu, popularni junak iz univerzuma „Ratova zvezda“, bio smešten u publici i totik do Kejt Hadson, pa je ceo segment dobio dodatnu dozu humora i spektakla.

Sigurni Viver citirala kultnu repliku

Tokom predstavljanja kamere su u publici uhvatile Kejt Hadson kako se približava Groguu, a Sigorni Viver je tada, aludirajući na svoju čuvenu repliku iz filma „Osmi putnik 2“ (Aliens), kroz šalu poručila: „Skloni se od njega, kučko.“ Publika je ovu referencu odmah prepoznala, a ceo trenutak dodatno je pojačao komični ton segmenta. Grogu je potom mahao ušima, što je scenu učinilo još upečatljivijom.

Animirani junak Grogu u publici na ceremoniji dodele Oskara 2026 Foto: prntscreen/youtube/Oscars

Pedro Paskal dodatno nasmejao publiku

Na Sigurninu šalu nadovezao se i Pedro Paskal, koji je kratko odgovorio da je to bilo „dobro prisećanje na lik“, a zatim dodao da se „malo upiškio“. Upravo je ta razmena doprinela da njihov izlazak na scenu postane viralan i jedan od najkomentarisanijih delova prenosa.

„Frankenštajn“ nastavio dominaciju u tehničkim kategorijama

Nagradu za najbolju scenografiju na kraju je osvojio film „Frankenštajn“ (Frankenstein) Giljerma del Tora, čime je zabeležio treću pobedu te večeri. Pre toga, isti film je već slavio u tehničkim kategorijama za kostim i šminku i frizuru, pa je bilo jasno da je reč o jednom od najvećih dobitnika večeri kada su zanatske kategorije u pitanju.

